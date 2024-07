Jogo no SBT hoje ao vivo (23/7): horário do Internacional x Rosario Central

O Internacional entra em campo nesta terça-feira, 23 de julho, para enfrentar o Rosario Central volta do playoff da Sul-Americana. A partida será no no Beira-Rio, em Porto Alegre.

SBT vai transmitir o jogo do Internacional hoje

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Internacional pela Sul-Americana a partir das 21h30, horário de Brasília. Também dá para assistir na Espn e Disney+.

O torcedor também pode assistir a partida na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em "Ao vivo", escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

No SBT Vídeos o modelo é o mesmo. Não precisa pagar nada para ver, a única diferença é que é preciso baixar o aplicativo no celular ou tablet, Android ou iOS. Clique em "ao vivo" e assista a programação do canal em tempo real como e onde quiser.

Escalação

Miguel Ángel Russo tem os jogadores Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Borré e Enner Valencia

O técnico Miguel Ángel Russo deve escalar os jogadores Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sandez; Maxi Lovera, Franco Ibarra, Mauricio Martinez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti e Marco Ruben.

