Juventude x Red Bull Bragantino hoje: onde assistir e horário – 30/11

Em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude recebe o Red Bull Bragantino nesta terça-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Confira informações e onde assistir o jogo Juventude x Red Bull Bragantino:

Onde assistir Juventude x Red Bull Bragantino

A partida entre Juventude e Red Bull Bragantino hoje, ao vivo, será transmitida com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Porto Alegre

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Na 17ª posição com 40 pontos, o Juventude é o primeiro time na zona de rebaixamento e precisa voltar a vencer para subir na tabela. Após vencer três partidas seguidas, a equipe de Jair Ventura perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Atlético-GO, concorrente direto na briga do Z4, e voltou ao grupo dos quatro piores do Brasileirão. O time de Caxias do Sul pode chegar até a 14ª colocação em caso de vitória no duelo.

Já o Red Bull Bragantino é o quinto colocado com 53 pontos e busca retornar ao G4 da competição ou, ao menos, se firmar no G6 por uma vaga na Libertadores. Com apenas uma vitória nas últimas sete partidas, o Massa Bruta foi caindo na tabela e, após ser ultrapassado pelo Corinthians, precisa voltar a pontuar para evitar a aproximação de Fortaleza e Fluminense, sexto e sétimo, respectivamente.

Escalações de Juventude e Red Bull Bragantino:

Pelo lado do Juventude, Jair Ventura terá Marcelo Carné, com lesão no joelho direito, como desfalque para o confronto no Sul. Wagner não foi relacionado por opção técnica e também não joga.

Já Maurício Barbieri não terá Raul, Lucas Evangelista, Eric Ramires e Léo Realpe disponíveis, todos machucados.

Juventude: Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Martínez e Praxedes; Artur, Helinho e Ytalo.

