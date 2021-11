Após lesão, quanto tempo Neymar vai ficar fora de campo pelo PSG?

Neymar sofreu uma grave lesão no tornozelo e precisou deixar o campo de maca em partida contra Saint-Étienne no último domingo, 28/11, pelo Campeonato Francês. Em boletim médico, o PSG divulgou que o camisa 10 desfalcará o time por um longo período. Confira quanto tempo Neymar vai ficar fora de campo e o que realmente aconteceu.

Quanto tempo Neymar vai ficar fora de campo pelo PSG?

Após se machucar em confronto contra o Saint-Étienne, Neymar não joga mais em 2021 e deverá ficar fora dos gramados entre 6 a 8 semanas, ou seja, até dois meses de acordo com boletim médico do PSG. O clube informou que testes e exames foram feitos pelo departamento médico logo após o jogo onde ficou constatado uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento.

O time francês também informou que, em caso de evolução, um novo boletim será divulgado. Com o tempo estimado, Neymar não vai jogar a Champions e o Campeonato Francês.

A seguir, confira o comunicado completo postado pelo PSG em seu site oficial.

“Testes realizados ontem à noite confirmam que Neymar Jr sofre de uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento. É previsível uma indisponibilidade de 6 a 8 semanas. Um novo ponto será feito em 72 horas para especificar a evolução”.

Lesão de Neymar no tornozelo

O Paris Saint-Germain vencia o Saint-Étienne com dois gols de diferença fora de casa quando aos 39 minutos do segundo tempo Neymar sofreu uma dura entrada de Stéphanois Yvann Maçon. Deitado no gramado com muita dor e chorando bastante, o brasileiro precisou deixar o campo de maca, o que deixou torcedores apreensivos. No apito final, o Paris venceu por 3 a 1, enquanto Neymar deixou o estádio de muletas.

Mais tarde, o clube parisiense constatou que o atacante sofreu uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento.

Veja o vídeo do momento em que Neymar se machucou

Quais jogos Neymar vai perder?

Se ficar fora por até oito semanas, o brasileiro perderá confrontos importantes pelo Paris Saint-Germain. No Campeonato Francês, o time é líder com vantagem, buscando retomar a sua hegemonia depois de perder o título para o Lille na temporada passada.

Porém, em 7 de dezembro, o PSG enfrenta o Club Brugge pela sexta e última rodada da Champions League. Porém, se a sua recuperação for completa e rápida, Neymar deve voltar antes mesmo do primeiro jogo das oitavas de final, realizado em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022.

Além disso, a Seleção Brasileira tem dois jogos nas Eliminatórias da América do Sul no final de janeiro. Já classificada, a equipe apens cumpre tabela.

Leia também:

FIFA The Best 2021: confira a lista dos indicados e saiba como votar