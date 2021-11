O que Lewis Hamilton precisa para ser campeão da F1 em 2021?

A rivalidade na F1 entre o heptacampeão mundial Lewis Hamilton da Mercedes e o Max Verstappen da Red Bull está em alta. Ao vencer o GP do Brasil 2021, Hamilton conseguiu diminuir a diferença de classificação dos pilotos para o atual líder Verstappen de 19 para 14 pontos. Mas Lewis Hamilton precisa para ser campeão da Fórmula 1 em 2021?

Lewis Hamilton precisa do que para ser campeão em 2021?

Como Max Verstappen ou Lewis Hamilton podem ganhar o campeonato mundial de Fórmula Um 2021? Com três provas pela frente, Hamilton precisa colocar à prova toda a potência e intensidade dos motores da Mercedes se quiser brigar pelo título. Neste momento, Verstappen está 14 pontos à frente do britânico na classificação.

A partir de agora é tudo ou nada para Lewis. O britânico precisa ganhar as três corridas, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, para ser campeão, além de torcer por tropeços de Max. É importante ressaltar também que se fizer a volta mais rápida garante um ponto extra.

Porém, se o piloto da Mercedes não vencer as provas e o holandês terminar em primeiro, segundo ou até em terceiro lugar, aí fica mais difícil para o heptacampeão abrir vantagem na reta final.

Existe também a possibilidade de empate entre os dois. Se Hamilton vencer as provas do Catar e Arábia Saudita e Verstappen terminar em segundo lugar nas duas, ambos os pilotos ficam com 368,5, isto é, a decisão do campeonato acontecerá no GP de Abu Dhabi onde quem ganhar a corrida é o campeão.

Cada piloto leva 25 pontos se ganhar a corrida, enquanto segundo e terceiro pontuam 18 e 15 respectivamente. Para Hamilton, a chegada em primeiro é necessária se quiser levantar a taça. O critério de desempate, porém, dá para Verstappen a vantagem, já que tem uma vitória a mais no torneio.

Como está a classificação da Fórmula 1?

Confira a classificação completa dos pilotos em 2021.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 332.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 318.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 203 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 178 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 151 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 148 pontos

7 Carlos Sainz (Ferarri) – 139.5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 92 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 62 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 50 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 42 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

Quantas vezes Lewis Hamilton foi campeão?

Hamilton tem sete títulos da Fórmula 1, dividindo a liderança com o alemão Michael Schumacher, piloto na Benetton e Ferrari. O britânico de 36 anos levantou a taça em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e por fim 2020, edição que sofreu com a paralisação por conta da crise sanitária do Covid-19.

Se ganhar o Mundial em 2021, Hamilton atinge a marca única de oito titulos e ultrapassa Schumacher, tornando-se o maior campeão de todos os tempos no automobilismo.

Faltam quantas corridas para acabar a Fórmula em 2021?

Faltam três corridas para o fim da Fórmula 1: o GP do Catar, da Arábia Saudita e Abu Dhabi. A classificação segue acirrada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. A diferença entre os dois é de 14 pontos, ou seja, tudo pode mudar entre as etapas finais da competição.

A transmissão da Fórmula 1 em 2021 é exclusida da Rede Bandeirantes, na TV aberta para todo o Brasil.

GP do Catar – 19 e 21 de novembro de 2021 no Circuito Internacional de Losail, na Lusail, no Catar

GP da Arábia Saudita – 03 e 05 de dezembro de 2021 no Circuito de Jeddah Corniche na cidade de Jeddah

GP de Abu Dhabi – 10 e 12 de dezembro de 2021 no Circuito de Yas Marina West, na cidade de Ilha de Yas, nos Emirados Árabes Unidos

