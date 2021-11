GP do Catar 2021: horários e programação da Fórmula 1 completa

Os pilotos voltam a acelerar os motores pelo Grande Prêmio do Catar da Fórmula 1 neste fim de semana. A vigésima etapa da temporada será realizada entre 19 e 21 de novembro no Circuito Internacional de Losail, em Doha. Dessa maneira, confira a programação completa e os horários do GP do Catar na Fórmula 1 em 2021.

GP do Catar 2021 horários

Estreando no calendário da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Catar promete grandes emoções aos apaixonados por automobilismo. Com altas temperaturas, o calor e principalmente os ventos deverão ser as maiores dificuldades aos pilotos no fim de semana.

A batalha pelo título de pilotos continua em todo vapor. Com a diferença de 14 pontos entre Verstappen e Hamilton na classificação, a etapa do Catar pode mudar os rumos da Fórmula 1. De um lado, o holandês quer o seu primeiro título enquanto o britânico luta pela taça de número 8 na carreira.

O Grande Prêmio do Catar é a vigésima etapa da temporada 2021, realizada em 19, 20 e 21 de novembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida no Circuito Internacional de Losail.

Sexta-feira (19/11) -GP do Catar 2021 horários

Treino Livre 1 – 07h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 11h (BandSports)

Sábado (20/11) – GP do Catar 2021 horários

Treino Livre 3 – 08h (BandSports)

Treino Classificatório – 11h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (21/11) – GP do Catar 2021 horários

Corrida do GP do Catar – 11h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h30 (BandSports)

Circuito Internacional de Losail no Catar – F1

Novidade no calendário da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Catar será realizado no Circuito Internacional de Losail, em Doha. A prova exigirá dos pilotos 57 voltas com 5,38 quilômetros onde cada equipe terá disponível os pneus C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios).

O autódromo foi construído para receber o MotoGP do Catar em 2004 e só agora em 2021, pela primeira vez em sua história, realizará uma corrida da Fórmula 1. A pista é rápida e fluida, com curvas de média e alta velocidade. Por estar no meio do deserto, os pilotos deverão prestar atenção nos mínimos detalhes como a areia na pista para evitar acidentes.

Pelo horário local, a largada no domingo deverá acontecer às 17h (11h de Brasília) por conta das altas temperatudas no Catar.

Quantas corridas faltam para acabar a Fórmula 1 em 2021?

Contando com a corrida deste domingo, em 21 de novembro, faltam três corridas para acabar a temporada 2021 na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Catar é a vigésima etapa entre os dias 19 até 21 de novembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida oficial no domingo.

A classificação continua acirrada entre o líder Max Verstappen, da Red Bull, e o vice Lewis Hamilton, piloto da Mercedes. A diferença entre os dois é de apenas 14 pontos, ou seja, tudo pode mudar entre as etapas finais da competição. Cada vitória da F1 vale 25 pontos ao piloto, enquanto o segundo e terceiro ganham 18 e 15 respectivamente.

Leia também:

Conheça os maiores campeões da Fórmula 1