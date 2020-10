Libertadores: 11 equipes garantidas nas 8ª; saiba quem ainda tem chance

Após a conclusão da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira (1), 11 equipes já garantiram vaga às oitavas de final com uma rodada de antecedência.

Dentre todos os classificados, estão cinco equipes brasileiras: Flamengo, Palmeiras, Athletico PR, Grêmio e Santos

Quem já está garantido nas oitavas de final da Libertadores?

Embora ainda tenha uma rodada da fase de grupo da Libertadores, 11 equipes já garantiram a classificação de forma antecipada, são elas:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Flamengo

Palmeiras

Guaraní

Athletico-PR

LDU

River Plate

Grêmio

Racing

Nacional-URU

Santos

Boca Juniors

No entanto, o Brasil ainda tem um clube com chances de se classificar: o Internacional.

A equipe Colorada está no grupo E, assim como seu arquirrival Grêmio, e precisa apenas de um empate para se garantir nas oitavas de final da Libertadores.

O time do técnico Eduardo Coudet está com oito pontos, mas enfrenta a Universidad Católica, já sem chances de se classificar, fora de casa.

Com um empate, os gaúchos iriam para nove pontos e não poderiam ser alcançados pelo América de Cali – terceiro colocado com cinco – e que enfrenta o Grêmio na última rodada.

São Paulo FC: único brasileiro já desclassificado

Enquanto o Internacional ainda tem chances, o São Paulo FC já está eliminado.

Logo depois de perder o duelo para o River Plate, na Argentina, o Tricolor viu os argentinos irem para 10 pontos e a LDU alcançar os 12 após vencer o Binacional.

Com quatro pontos, o Tricolor enfrenta o time peruano na última rodada, em disputa pelo terceiro lugar do grupo, que garante vaga na Copa Sul-Americana.

Quem ainda respira na Libertadores?

Grupos:

A: Com Flamengo classificado, Independiente Dell Valle e Júnior de Barranquila duelam pela a segunda vaga do grupo.

B: Tudo definido, Palmeiras e Guaraní classificados.

C: Athletico PR classificado, no entanto Jorge Wilstermann, Peñarol e Colo Colo ainda brigam pela segunda vaga.

D: LDU e River Plate classificados.

E: Grêmio já classificado, mas América de Cali e Inter disputam a segunda vaga do grupo.

F: Nacional e Racing já garantidos nas oitavas.

G: Santos classificado, mas o restante do grupo – Delfin, Defensa y Justicia e Olimpia – brigam pela segunda vaga.

H: Boca Juniors classificado, no entanto Libertad e Caracas ainda com chances.

Quando acontece a próxima rodada da Libertadores?

A princípio, as datas para a próxima e última rodada da fase de grupos da Libertadores será no final deste mês, com jogos nos dias 20, 21 e 22 de outubro.

20/10

Olimpia x Delfín – 19h15

Santos x Defensa y Justicia – 19h15

São Paulo x Binacional – 21h30

River Plate x LDU – 21h30

Peñarol x Athletico PR – 21h30

Colo-Colo x J.Wilstermann – 21h30

21/10

Racing x Estudiantes de Mérida – 19h15

Nacional x Alianza Lima – 19h15

Del Valle x Barcelona SC – 21h30

Bolívar x Guanarí – 21h30

Flamengo x Junior – 21h30

Palmeiras x Tigre – 21h30

22/10