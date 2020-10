Libertadores: 3 grupos definem seus classificados às oitavas

Seis jogos abriram a última rodada da fase de classificação da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (20). Dentre todos os duelos, três brasileiros estiveram em campo: Santos, Athletico Paranaense e São Paulo.

Jogos dos brasileiros na Libertadores

Defensa y Justicia x Santos

Entre os clubes do Brasil, o primeiro a entrar em campo pela Libertadores, foi o já classificado Santos. A equipe do Peixe saiu perdendo para o Defensa y Justicia, jogando fora de casa, com gol de Braian Ezequiel aos 6 minutos da segunda etapa.

No entanto, Lucas Braga e Marcos Leonardo, aos 32 e 46 da etapa final, decretaram a virada do clube brasileiro, que foi aos 16 pontos e pode se classificar como a equipe de melhor campanha da fase de grupos.

O Santos se classificou em primeiro do Grupo G. No entanto, com a derrota o Defensa y Justicia está desclassificado.

Peñarol x Athletico PR

O Athletico Paranaense foi outra equipe brasileira à entrar em campo já classificado na Libertadores. Jogando no Uruguai, o Furacão enfrentou o Peñarol, mas o resultado foi negativo.

Fabricio Formiliano abriu o placar para os uruguaios, mas Lucho Gonzalez e Richard viraram para os paranaenses ainda na primeira etapa.

Na segunda etapa, Gary Kagelmacher e Matías Britos colocaram o Peñarol novamente à frente do placar. Resultado final: 3 a 2.

Com a derrota, o Furacão se classificou em segundo do Grupo C, mas o Peñarol, mesmo com vitória, não conseguiu se classificar.

São Paulo FC x Binacional

O São Paulo entrou em campo já desclassificado, mas com a chance de garantir vaga na Sul-Americana. Jogando no Morumbi, Vitor Bueno aos 7 minutos do primeiro tempo abriu o placar em um belo chute de fora da área.

O jovem Brenner ampliou para os donos da casa aos 35′, mas logo em seguida, Jean Deza aos 40′, descontou para os peruanos.

No segundo tempo, o São Paulo voltou mais ligado e conseguiu ampliar o marcador. Aos 6 minutos da etapa final, Pablo fez um belíssimo gol de voleio. O atacante ainda participou dos outros dois tentos.

Posteriormente, após cabeçada de Pablo na trave, Arboleda pegou a sobra e fez 4 a 1 para o Tricolor. O mesmo Pablo ainda decretou números finais ao confronto, após receber passe de Jonas Toró dentro da área, dominar e chutar de esquerda.

Ambas as equipes já estavam sem chances de se classificar à próxima fase da Libertadores, mas com a vitória, o Tricolor Paulista ficou em terceiro do Grupo D e se classificou à Sul-Americana.

Outros resultados da Libertadores

Olímpia 0 x 1 Delfín – Delfín classificado às oitavas

River Plate 3 x 0 LDU – Ambas as equipes já estavam classificadas. River ficou em primeiro, LDU em segundo

Colo Colo 0 x 1 J.Wilsetermann – Jorge Wilstermann classificado em primeiro do grupo.

Jogos de quarta-feira (21)

Nesta quarta-feira (21) mais seis jogos serão realizados. Saiba onde assistir: