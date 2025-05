Liga das Nações de vôlei feminino: veja tabela de jogos do Brasil em 2025

A Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) de 2025 terá início em 4 de junho, com o Brasil sediando a primeira semana de jogos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição reúne as principais seleções do mundo em uma série de partidas que antecedem os Jogos Olímpicos. Veja a tabela.

Jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino

O Brasil enfrentará diversas seleções durante a fase inicial da VNL e o primeiro jogo acontece no dia 4 de junho contra a seleção Tchéquia.

Primeira semana – Etapa Rio de Janeiro (Horários de Brasília)

4 de junho (quarta) – Brasil x Tchéquia – 17h30

5 de junho (quinta) – Brasil x Estados Unidos – 21h

7 de junho (sábado) – Brasil x Alemanha – 10h

8 de junho (domingo) – Brasil x Itália – 10h

Segunda semana – Etapa Istambul, Türkiye

18 de junho (terça) – Brasil x Bélgica – 10h

20 de junho (quinta) – Brasil x Canadá – 13h30

21 de junho (sexta) – Brasil x República Dominicana – 10h

22 de junho (sábado) – Brasil x Türkiye – 13h30

Terceira semana – Etapa Kanto, Japão

10 de julho (quinta) – Brasil x Bulgária – 00h30

11 de julho (sexta) – Brasil x França – 4h

12 de julho (sábado) – Brasil x Polônia – 7h30

14 de julho (segunda) – Brasil x Japão – 6h45

Quem são as jogadoras do Brasil?

Na edição de 2025, o treinador José Roberto Guimarães conta com as veteranas Thaisa, Natinha, Pri Daroit, Rosamaria, Macris e Gabi para as quartas de final da Liga das Nações.

As jogadoras serão convocadas para as etapas, possibilitando a troca de titulares e reservas durante o jogo. Veja a provável escalação, de acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei.

Levantadoras: Macris, Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Tainara

Ponteiras: Ana Cristina, Helena, Julia Bergmann

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena, Luzia

Líberos: Kika, Laís

Atletas convidadas: Lyara (levantadora), Marina Sioto (levantadora), Aline Segato (ponteira) e Lanna (central).

A VNL serve como preparação crucial para as seleções que disputarão os Jogos Olímpicos. Para o Brasil, a competição é uma oportunidade de testar formações, estratégias e consolidar o entrosamento da equipe visando o desempenho olímpico.

