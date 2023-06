Jogadora de vôlei Rosamaria Montibeller é solteira? O que sabemos

A jogadora Rosamaria Montibeller, 29 anos, da Seleção Brasileira feminina de vôlei, é uma das mais habilidosas da geração atual no esporte simplesmente por atuar como ponteira e oposta. No entanto, a sua beleza também chama a atenção dos torcedores, principalmente nas redes sociais. Mas a jogadora de vôlei Rosamaria está solteira? Veja o que sabemos sobre a brasileira.

Rosamaria Montibeller é solteira ou não?

Rosamaria Montibeller, um dos principais nomes do vôlei feminino hoje, não assumiu publicamente nenhum namoro recentemente. A atleta mantém a vida pessoal longes dos holofotes e por isso não há notícias de quem já se relacionou com ela nos últimos anos.

No entanto, algumas especulações sobre o status da moça já circularam nas redes sociais. Em março de 2022, um comentário na foto da ponteira feito por Bruninho, campeão olímpico de vôlei, levou os torcedores à loucura. "Parabéns pelo fotógrafo", comentou o rapaz em uma foto de Rosamaria de biquini, seguido por três emojis.

Nenhum dos dois jogadores comentou as "teorias" dos internautas.

Se fora das quadras a vida de Rosamaria é discreta, no esporte temos uma longa lista. Ela participou da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021, após a derrota para os Estados Unidos na final.

A jogadora também tem passagens por grandes clubes ao redor do mundo, sendo o último o Busto Arsizio, da Itália, onde jogou por quatro temporadas s e se despediu em maio de 2023.

Ela é considerada uma "coringa" nos times de vôlei porque atua como oposta e ponteira. Ela começou a jogar vôlei com 9 anos, em 2003, no projeto de formação do Nova Trento/TIM, na cidade onde nasceu, Nova Trento, em Santa Catarina. Bastaram alguns anos e, em 2010, ganhou a sua primeira oportunidade para disputar o Campeonato Sul-Americano infanto-juvenil. Desde então, integra o quadro de titulares do Brasil no time profissional.

Rosa passou por Amil/Campinas, em 2013, passando pelo EC Pinheiros, Minas Tênis Clube e Praia Clube. Em 2019, seguiu para a Itália onde vestiu as cores do Perugia, Casalmaggiore e o Busto Arsizio.

Hoje, a jogadora também é dona da sua própria linha de joias, a ByRosamaria.

