Espanha contra Suíça e Ucrânia e Alemanha são os destaques do primeiro dia da terceira rodada da Liga das Nações.

A terceira rodada da Liga das Nações tem início neste sábado (10) com a primeira partida começando às 10h. Equipes da Liga A, C e D entram em campo.

Ao todo, sete jogos abrem o sábado de disputas entre as melhores Seleções do mundo.

Como funciona a Liga das Nações?

São 55 seleções participando da competição, conforme as posições do ranking oficial. Todas estão divididas em quatro ligas, ou seja, A, B, C e D.

As ligas A, B e C possuem dezesseis times, já a D tem sete. Desse modo, na fase de grupos, são seis rodadas.

Os líderes de cada grupo da principal liga se classificam para a semifinal. Entretanto, nas outras três ligas, os primeiros sobem de divisão, e os últimos são rebaixados.

As fases finais ainda não possuem data, principalmente pela confusão causada na pandemia do coronavírus.

Quais são os jogos da Liga das Nações deste sábado?

Ucrânia e Alemanha se enfrentam neste sábado (10), às 15h45, no Estádio Olímpico de Kiev, pela Liga A. A tetracampeã, que quase foi rebaixada na temporada passada, precisa do resultado para se reerguer.

Os ucranianos permanecem na vice posição do grupo, com três pontos. Já os alemães estão em terceiro, com dois pontos.

Em amistoso disputado esta semana, o time alemão ficou no empate em 3 a 3 contra a Túrquia.

É esperado que Havertz, Kimmich, Gnabry e Neuer sejam os destaques na Liga das Nações.

Já os ucranianos tem muitos desfalques devido à lesões e também ao coronavírus. A Ucrânia vem do 7 a 1 contra a França no último amistoso.

Um dos jogos mais aguardados desta rodada é com certeza Espanha e Suíça, pois são duas potências do futebol. A partida também acontece às 15h45, no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela Liga A.

A Espanha é a líder do grupo 4, com quatro pontos. Os suíços são lanterna, com apenas um ponto.

Durante a semana, a Espanha ficou no empate em amistoso disputado contra Portugal, sem gols. A expectativa é ver as grandes estrelas espanholas, como Sérgio Ramos, brilharem.

O time suíço deve entrar em campo com o time completo, visto que Shaqiri e Akanji, testaram negativo e, desta maneira, podem ser escalado para jogar, segundo informações da própria Seleção.

Pela Liga C da Liga das Nações, o jogo entre Luxemburgo e Chipre, às 10h, abre a rodada. Ao mesmo tempo, Montenegro e Azerbaijão também.

Na Liga D, a equipe de Ilhas Faroé encontra a Letônia, com início às 13h.

Liechtenstein contra Gibraltar começa 13h e Andorra e Malta começa às 15h45.

Onde posso assistir as partidas?

Apenas dois jogos terão transmissões.

Espanha contra a Suíça você pode acompanhar através do canal TNT, na TV fechada.

Ucrânia e Alemanha estará disponível no canal Space, também na TV fechada.

Sobretudo, assinantes EI Plus também podem assistir.