Amistosos Internacionais agitam a quarta-feira: confira os resultados

Portugal, de Cristiano Ronaldo, ficou no zero a zero com a Espanha. Já a França, atual campeã, venceu por 7 a 1 a Ucrânia

Amistosos entre Seleções Internacionais agitaram a quarta-feira (07) com partidas recheada de gols, placares elásticos, mas também com muitas surpresas.

Neste fim de semana, a terceira rodada da Liga das Nações da UEFA, competição que reúne as principais equipes europeias, acontece.

Com os amistosos internacionais convocando jogadores de diversos clubes, os campeonatos estão paralisados.

Alemanha x Turquia

A potencia alemã não conseguiu segurar a vantagem, tomou o empate e ficou no 3 a 3 no amistoso internacional realizado no RheinEnergie Stadion.

Durante a primeira etapa, poucas emoções. O time da casa dominou, pois tiveram mais oportunidades. Entretanto, apenas aos 46 minutos Draxler fez o primeiro gol do jogo.

Contudo, diferente do primeiro, o segundo tempo foi agitado, visto que os visitantes logo deram o troco com Tufan nos minuto iniciais.

Todavia, Neuhaus logo aproveitou o passe de Havertz e mandou para as redes, colocando o time alemão novamente na frente.

Karaca aproximou, venceu o meio, marcação e a defesa alemã, a fim de deixar tudo igual.

Próximo do apito final, os lados ofensivos apareceram mais. Waldschmidt marcou e Karaman empatou novamente para os turcos.

Pela Liga das Nações, a Alemanha tem pela frente a Ucrânia, no sábado (10), às 15h45. Já a Turquia enfrenta a Rússia no domingo (11), também às 15h45.

Portugal x Espanha

Este foi um do jogo amistoso internacional mais comentado do dia, principalmente por serem duas Seleções vitoriosas. Inesperadamente, o resultado foi apenas 0 a 0, no estádio José Alvalade.

Ambas as equipes se preocuparam em poupar jogadores. Portanto, a grande maioria estava no banco.

No primeiro tempo, a Espanha foi responsável por pressionar os portugueses em campo. Entretanto, Portugal apresentou boas chances de abrir o placar, mas sem sucesso.

Primordialmente, Cristiano Ronaldo fez a felicidade dos torcedores ao explodir a bola no travessão. Em seguida, Renato Sanches também.

Na segunda etapa, os visitantes tentaram, entretanto, não marcaram, deixando, o placar zerado.

A Espanha tem pela frente o confronto contra a Suíça no sábado (10), às 15h45, na Liga das Nações. Portugal visita a França, no domingo (11), no mesmo horário.

França x Ucrânia

A atual campeã do mundo deu um show e marcou 7 a 1 contra a Ucrânia, no Stade de France.

No entanto, os ucranianos estavam desfalcados por consequência de lesões e com atletas diagnosticados com covid-19.

Os franceses precisaram de 9 minutos para abrir o placar no amistoso com Camavinga, jovem de 17 anos.

Giroud, o principal atacante da Seleção, marcou duas vezes, assim, ultrapassando Michel Platini no histórico de artilheiros da Seleção Francesa, com 52 gols.

Antes do intervalo, Mykolenko errou ao tentar cortar a bola, isto é, mandando para sua própria rede.

No segundo tempo, o time visitantes voltou querendo reverter o placar. Tsygankov conseguiu marcar o primeiro, mas isso não foi o suficiente para segurar os Les Bleus.

Até o apito final, Tolisso, Mbappé e Griezmann tiveram tempo para ampliar em 7 a 1.

No sábado (10) pela Liga das Naçoes, a Ucrânia recebe a Alemanha às 15h45. Já a França faz as honras da casa para Portugal no domingo (11), também as 15h45.

Outros resultados de Amistosos Internacionais

Dinamarca 4 x 0 Ilhas Faroé

Estónia 1 x 3 Lituânia

Montenegro 1 x 1 Letónia

Malta 2 x 0 Gibraltar

Chipre 1 x 2 República Checa

Luxemburgo 1 x 2 Liechtenstein

Áustria 2 x 1 Grécia

Polonia 5 x 1 Finlândia

Itália 6 x 0 Móldavia

Suíça 1 x 2 Croacia

Eslovénia 4 x 0 São Marino

Holanda 0 x 1 México

Andorra 1 x 2 Cabo Verde