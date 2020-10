Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: confira o histórico de confrontos

A UEFA realizou na última quinta-feira (01) o sorteio para definir os grupos da Champions League 20/21. Ao todo, são trinta e dois times, divididos em oito grupos com quatro componentes cada.

Nesta temporada, o grupo G chamou bastante atenção, formado por Juventus, Barcelona, Dínamo de Kiev e Ferencvaros. A grande novidade é o reencontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Somando, são onze bolas de ouro na disputa. Seis do argentino Lionel Messi, o astro do Barcelona, enquanto cinco são de responsabilidade de Cristiano Ronaldo. Este será o primeiro reencontro de Messi e Cristiano Ronaldo na desde a temporada 2017/18, após o português deixar o Real Madrid rumo à terra italiana.

Quem é Cristiano Ronaldo?

O português começou nas categorias de base do Sporting, time de sua terra natal. Quando chegou na equipe titular, assinalou 31 partidas e apenas 5 cinco gols.

Em 2003, despertou a atenção do inglês Manchester United, e certamente, ganhando holofotes em todo o mundo. Foram nove títulos na conta. A passagem lhe rendeu 292 partidas com 118 gols marcados.

Em 2009 chegou ao Real Madrid, onde inegavelmente escreveu o seu nome na história. Cristiano participou de 438 partidas, 450 gols e quinze títulos no clube espanhol.

Na temporada 2018, surpreendeu ao vestir as cores da Juventus. Como resultado, 91 partidas, 68 gols e três títulos até o momento na Itália.

Ronaldo também começou a defender a Seleção de Portugal muito cedo, portanto, são 165 partidas, com 101 gols e dois títulos conquistados.

Quem é Lionel Messi?

O garoto argentino iniciou sua carreira nas categorias de base do Newell’s, tradicional clube da Argentina. Entretanto, essa fase durou pouco, visto que o Barcelona logo mostrou interesse no atleta. Desde 2000, o argentino pertence ao clube catalão, isto é, o único em seu currículo.

Estreou no time principal em 2004 e assim, desse modo, contabiliza 733 partidas, 635 gols e 34 títulos conquistados. Hoje, Messi é um dos maiores ídolos da história do clube.

Entretanto, vestiu a camisa da Seleção Argentina em 138 partidas, com 70 gols, mas apenas dois títulos, sendo o dos Jogos Olímpicos em 2008 o mais notório.

O histórico entre Messi e Cristiano Ronaldo

A primeira vez que Messi e Cristiano Ronaldo se encontraram foi na própria UEFA Champions League. Manchester United e Barcelona se enfrentaram em 23 de abril de 2008, pela temporada 2007/08, na semifinal da competição. No jogo de ida, o placar ficou zerado. Todavia, o United venceu por 1 a 0, gol de Paul Scholes.

Na temporada seguinte, em 2008/09, os times se reencontraram na final. No entanto, desta vez o argentino garantiu a melhor por 2 a 0, com gols de Samuel Eto’o e de Messi, sendo campeão da Europa.

Em 2010/11, Cristiano já havia se transferido para o Real Madrid. Ambos se esbarraram novamente na semi da competição. No primeiro confronto, vitória por 2 a 0 do Barça, com dois gols de Messi. Na volta, 1 a 1, com gols de Marcelo e Pedro.

Depois de três anos do último clássico no Campeonato Espanhol, os atletas disputam novamente, dessa maneira em dois jogos pela fase de grupos.

Cristiano acumula 130 gols na Champions, 170 partidas e cinco taças. Messi tem 115 gols, com 143 jogos e quatro troféus pelo clube catalão.

Ademais, contando o total de confrontos entre clubes, seleção e competições nacionais e internacionais, somam-se 35 jogos entre Messi e Cristiano Ronaldo, sendo 16 vitórias para o argentino, 9 empates e 10 vitórias para o português. Sobretudo no quesito gols foram 22 para Messi e 19 para Cristiano.