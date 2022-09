Luta de Anderson Silva vs Jake Paul: data e como assistir em 2022

Tem grandes emoções vindo por aí! Aposentado do MMA, Anderson Silva vai enfrentar o youtuber Jake Paul em luta de boxe em outubro, na Arena Gila River em Phoenix, nos Estados Unidos. O desafio tem duração prevista de oito rounds, no peso combinado de 187 libras – 84,8 kg. Saiba quando é a luta do Anderson Silva x Jake Paul e como assistir ao vivo.

Quando é a luta do Anderson Silva vs Jake Paul?

A luta de box entre Anderson Silva vs Jake Paul está marcada para 29 de outubro, diretamente de Phoenix, no estado de Arizona, nos Estados Unidos. O horário não foi divulgado pela Showtime Boxing, responsável pelo evento.

A disputa no ringue está programa para oito rounds, com o youtuber Jake Paul, de 25 anos, que está no caminho para se tornar um pugilista e boxeador profissional, com 5 vitórias em cinco lutas. Já Anderson, veterano no MMA, tem 47 anos e se aposentou das lutas profissionais. Ele acumula 34 vitórias e 11 derrotas.

Quem vai transmitir a luta de Anderson Silva e Jake Paul vai ser o canal Combate, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. Para obter a emissora na programação, o torcedor deve entrar em contato com a operadora e, por R$ 39,90 ao mês, obter as emoções do UFC e muito mais.

Outra opção é assistir através do GloboPlay, mas apenas se o torcedor tiver o canal Combate disponível em sua programação como assinante. Daí, pode acompanhar pelo aplicativo do celular, tablet, computador e na própria smart TV, se não for tiver a TV paga em casa.

Primeira encarada entre Anderson Silva e Jake Paul

Em 12 de setembro, primeira encara entre Anderson Silva e o youtuber Jake Paul realizaram a primeira encarada da luta marcada para outubro, além da coletiva de imprensa sobre o evento.

Os dois não trocaram farpa na encarada, se respeitaram e até tiraram fotos juntos ao fim da coletiva. A novidade foi que Chris Sonnen, rival de Anderson Silva nos ringues do UFC, foi o mediador e mestre de cerimônias.

Ao lado do irmão, Logan Paul, o semiprofissional lutador de boxe Jake Paul recriou uma foto com Anderson Silva, quando eram crianças ao lado do grande lutador brasileiro.

Com perguntas dos jornalistas, os dois lutadores mostraram muito respeito pela luta de boxe, com garantia do que vem por aí.

SHOWTIME Boxing on Twitter: “The first face-off 👀@jakepaul and @SpiderAnderson will meet in the ring on October 29 on SHO PPV 🔥 #PaulSilva pic.twitter.com/slDKiIlzRK / Twitter” The first face-off 👀@jakepaul and @SpiderAnderson will meet in the ring on October 29 on SHO PPV 🔥 #PaulSilva pic.twitter.com/slDKiIlzRK

Recordes de Anderson Silva

O brasileiro Anderson Silva, de 47 anos, contabiliza 34 vitórias e 11 derrotas em 44 lutas no MMA, uma carreira de sucesso que o tornou ídolo no Brasil. Vinte destas vitórias foram por nocaute, e seis por finalização.

São 23 anos na carreira do MMC, onde 14 foram no UFC. Mesmo aposentado, o ex-lutador profissional detém recordes em sua carreira onde nenhum outro chegou.

Em julho de 2013, ele garantiu a invencibilidade por mais de catorze lutas, quando perdeu para Chris Weidman. Spider também atingiu a maior sequência de vitórias no UFC, sendo 16 consecutivas, ficando até mesmo sete anos sem perder nenhuma luta.

Spider também tem 21 lutas principais no UFC, o que nenhum outro lutador conquistou para ser a atração principal do evento na liga.

