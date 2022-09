Quanto ganha o campeão do Brasileirão 2022? Prêmio para 1º, 2º e 3º lugar

Ganhar o Campeonato Brasileirão não é apenas levantar a taça na última rodada da temporada. Além do título de melhor equipe brasileira e todas as glórias, o clube também garante uma premiação milionária como forma de recompensa. Mas quanto ganha o campeão do Brasileirão 2022? Confira os prováveis valores entregues pela CBF.

Além do primeiro lugar, os times que terminarem até a 16ª posição também ganham premiações da entidade.

Quanto ganha o campeão do Brasileirão em 2022?

Na temporada 2022, a CBF ainda não divulgou os valores que serão entregues aos dezesseis clubes do Campeonato Brasileiro na Série A. Entretanto, é possível ter uma noção de quanto o campeão vai ganhar de acordo com os valores da edição anterior.

Na temporada passada, o Atlético Mineiro, primeiro lugar na tabela do Brasileirão, ganhou a premiação total de R$ 33 milhões, além do título de campeão brasileiro e as medalhas de ouro entregues pela CBF. O vice-campeão fechou o ano com R$ 31,3 milhões, enquanto o terceiro lugar embolsou 29,7 milhões de reais.

Além do líder na classificação do Brasileiro, outros quinze clubes também ganham valores de acordo com o seu desempenho. A premiação serve como forma de recompensa aos times durante a temporada.

Para 2022, a entidade ainda não divulgou nenhum valor destinado para a premiação. Entretanto, confira os números da temporada 2021 para ter uma ideia do que pode vir por aí.

1º Atlético-MG – R$ 33 milhões

2º Flamengo – R$ 31,3 milhões

3º Palmeiras – R$ 29,7 milhões

4º Fortaleza – R$ 28 milhões

5º Corinthians – R$ 26,4 milhões

6º RB Bragantino – R$ 24,7 milhões

7º Fluminense – R$ 23,1 milhões

8º América-MG – R$ 21,4 milhões

9º Atlético-GO – R$ 19,8 milhões

10º Santos – R$ 18,1 milhões

11º Ceará – R$ 15,5 milhões

12º Internacional – R$ 14,6 milhões

13º São Paulo – R$ 13,7 milhões

14º Athletico-PR – R$ 12,8 milhões

15º Cuiabá – R$ 11,9 milhões

16º Juventude – R$ 11 milhões

Quantas rodadas tem o Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro na Série A tem 38 rodadas, dividido em primeiro e segundo turno com dezenove rodadas cada. O torneio é disputado em pontos corridos, ou seja, cada vitória vale três pontos para o vencedor do duelo, enquanto o empate garante apenas um ponto.

Ao fim da temporada, na rodada de número 38, o primeiro colocado será coroado como campeão brasileiro, pronto para levar para casa a taça em dourado e prata da CBF. Já os outros três primeiros na tabela vão para a fase de grupos da Libertadores.

O 5º e 6º colocado disputarão a fase preliminar da Libertadores, enquanto do 7º lugar até o 12º se classificam para a fase de grupos da Sul-Americana. Por fim, na parte de baixo da tabela, os quatro últimos times serão rebaixados para a segunda divisão.

Quem não ganha nada no Brasileirão?

Como é esperado, dezesseis equipes garantem premiação no Brasileirão. Dessa maneira, os quatro últimos na classificação não embolsam nenhum valor porque são rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, para a temporada seguinte.

Dessa maneira, na temporada 2022, os quatro últimos que permanecerem na zona de rebaixamento não só vão para a Série B, como também não ganham nenhum valor em dinheiro, entregues pela CBF. Até o momento, Juventude, Atlético GO, Avaí, Cuiabá, Coritiba, Fortaleza, Ceará e São Paulo brigam para escaparem da degola.

