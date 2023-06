Luta de Elon Musk e Mark Zuckerberg: o que sabemos até agora

O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, aceitou o convite para enfrentar o dono do Twitter, Elon Musk, em luta de alto nível. Os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg já escolheram o local da disputa, mas a luta vai mesmo acontecer? Nas redes sociais, os empresários mostraram-se dispostos a entrarem no octógono para saber quem é o melhor.

A possível luta envolvendo Mark e Elon levou internautas à loucura nas redes sociais. Muitos brincaram com memes entre a 'rinha de bilionários' com imagens e vídeos.

Esta não é a primeira vez que Elon Musk e Mark Zuckerberg trocam farpas. Em 2017, o dono do Facebook alertou sobre os perigos da Inteligência Artificial em transmissão ao vivo em sua rede social. Já Musk provocou no Twitter o bilionário: "Falei com Mark sobre isso. Sua compreensão do assunto é bastante limitada".

Luta de Elon Musk e Mark Zuckerberg vai acontecer?

Não dá para saber se de fato Elon Musk e Mark Zuckerberg vão se enfrentar. No entanto, os dois realmente se convidaram e propuseram a disputa no octógono. Não é possível saber se eles realmente vão se enfrentar, ou é apenas uma brincadeira.

A luta não tem data, mas tem local: o octógono de Las Vegas, responsável por receber as lutas do UFC todos os finais de semana nos Estados Unidos.

Tudo começou quando Elon, atual dono do Twitter, publicou nas redes sociais que estava "Eu estou pronto para uma luta no cage" com Mark, dono do Facebook e Meta. Minutos depois, Zuckerberg publicou em seu Instagram a captura de tela com o tuíte de Elon e a resposta "Me mande o local".

A resposta de Musk foi rápida: Octógono, em Las Vegas. As interações deixaram os internautas curiosos.

Elon Musk pode ser fisicamente maior que Zuckerberg, mas o chefe do Facebook pratica jiu-jitsu, a arte marcial brasileira. Em 6 de maio deste ano, Mark ganhou medalha de ouro e prata em torneio da categoria.

Quem é mais rico, Elon ou Mark?

Entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, o primeiro leva vantagem no quesito dinheiro. Em 2020, o bilionário da Tesla e proprietário do Twitter tomou o lugar do dono do Facebook na lista das pessoas mais ricas do mundo feita pela empresa Bloomberg.

De acordo com o G1, o patrimônio líquido de US$ 187 bilhões (R$ 891 bilhões), tornando-se o homem mais rico do mundo após a alta de ações da Tesla. O valor foi atualizado em fevereiro de 2023, ocupando o primeiro lugar da lista da Forbes entre os bilionários do mundo.

Já a fortuna de Mark US$ 85,1 bilhões, o mesmo que R$ 405 bilhões, segundo a revista Forbes. Se comparado aos números de 2021, os valores caíram drasticamente (136 bilhões de dólares).

Leia também:

Quem é o atual líder do Brasileirão 2023? Classificação até a 11ª rodada