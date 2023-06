Quem é o atual líder do Brasileirão 2023? Classificação até a 11ª rodada

Após 9 dias, s torcedores já podem voltar a acompanhar a disputa mais acirrada do futebol. E para relembrar em que ponto a disputa parou, atualizamos a tabela e quem é o atual líder do Brasileirão 2023.

Quem é o atual líder do Brasileirão 2023?

Surpreendendo torcedores e rivais, o Botafogo continua sendo o líder do Brasileirão com 24 pontos - soma até o início da 11ª rodada. O Glorioso soma oito vitórias e duas derrotas em dez jogos na temporada, enquanto Tiquinho Soares é o artilheiro com oito gols.

O último título conquistado pelo Botafogo foi em 1995. Será que consegue levantar o terceiro troféu ao fim de 2023? Como a final da disputa será só em dezembro, enquanto vamos conferir a classificação atualizada até a décima rodada com o atual líder do Brasileirão.

1) Botafogo - 24 pontos (atual líder do Brasileirão)

2) Palmeiras - 22 pontos

3) Flamengo - 19 pontos

4) Atlético MG - 18 pontos

5) Fluminense - 17 pontos

6) Grêmio - 17 pontos

7) Athletico PR - 16 pontos

8) São Paulo - 15 pontos

9) Cruzeiro - 14 pontos

10) Internacional - 14 pontos

11) Fortaleza - 14 pontos

12) RB Bragantino - 14 pontos

13) Santos - 13 pontos

14) Cuiabá - 12 pontos

15) Bahia - 9 pontos

16) Corinthians - 9 pontos

17) Goiás - 8 pontos

18) América MG - 8 pontos

19) Vasco - 6 pontos

20) Coritiba - 4 pontos

Saiba quem é o artilheiro da Série B em 2023

Como funciona o rebaixamento no Brasileirão?

Os quatro últimos colocados na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A vão para a segunda divisão, também conhecida como a Série B. Na contramão, os quatro primeiros da classificação da Série B trocam de divisão e garantem o acesso para a elite do futebol.

No momento, Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba brigam na zona de rebaixamento do Brasileirão. Se a temporada terminasse hoje, os quatro estariam rebaixados para a segunda divisão.

Não há uma pontuação indicativa que 'salve' o clube do rebaixamento. No entanto, 50 pontos é o número indicativo que o clube precisa para caminhar contra a degola, de acordo com o jornal O Globo.

Na temporada passada, o CSA, Brusque, Operário PR e Náutico foram rebaixados com pontuações menores à 50.

Quantas rodadas faltam para o fim do Brasileirão?

Já foram 10 rodadas no Brasileirão, então só faltam 28 rodadas para acabar o Brasileirão. Disputado em pontos corridos, o mais importante campeonato de futebol brasileiro traz vinte equipes em 38 rodadas.

De acordo com o calendário da CBF, a última rodada está marcada para 03 de dezembro, domingo. Seguindo a tradição, todos os jogos acontecem no mesmo dia e horário, às 16h, horário de Brasília. É importante ressaltar que o desdobramento dos jogos é estabelecido de acordo com a grade das emissoras da Globo, seguindo as ordens de segurança e logísticas entre as equipes.

Na temporada passada, o Brasileirão acabou em 13 de novembro por conta da Copa do Mundo do Catar, realizada em novembro e dezembro.

Leia também:

Tabela da Copa do Brasil 2023 nas quartas de final