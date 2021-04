Maracanã: governador veta mudança no nome para Rei Pelé

O governador do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro (PSC) vetou a mudança de nome do Estádio do Maracanã. O Projeto de Lei n° 3489/2021, de autoria do deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT), previa a alteração de Jornalista Mario Filho para Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé.

Por que governador vetou o Projeto de Lei?

A mudança no nome do tradicional estádio recebeu diversas críticas por torcedores de futebol e jornalistas, além de mal repercutida, em razão do atual momento do novo coronavírus, onde o Brasil e o Rio de Janeiro vivem suas piores fases da doença. Diante deste cenário, deputados pediram para que o governador vetasse o projeto. De acordo com a assessoria, os parlamentares reconheceram que o momento é de “continuar centrando o trabalho no combate à pandemia”.

A ideia inicial previa que apenas se alterasse o nome do Estádio. Já o complexo esportivo, que engloba ainda o ginásio Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros, seguiram se chamando Mário Filho. Segundo a proposta, as placas contendo o nome do estádio deveriam fazer menção ao milésimo gol do Pelé.

Os deputados chegaram a aprovar o projeto no dia 9 do mês passado, mas o governador em exercício no Rio de Janeiro ainda precisava sancionar o PL.

Quem foi Mario Filho?

Jornalista, Mario Filho foi o idealizador da campanha para construção do Estádio do Maracanã. Um dos primeiros repórteres esportivos brasileiros, Mario criou o primeiro jornal do país dedicado apenas ao esporte, contribuindo assim com a popularização do jornalismo futebolístico. Natural de Recife (PE), mudou-se com ainda na infância para o Rio de Janeiro.

O pai do jornalista comandava o jornal “A manhã” onde Mario começou sua carreira. Em 1931, tornou-se dono do jornal “O mundo esportivo” sendo o principal divulgador dos torneios amadores do RJ. Contribuiu também com o Carnaval, idealizando o primeiro desfile competitivo entre escolas de samba do Rio. Por fim, ganhou o apelido de “o criador de multidões” do irmão, o escritor Nelson Rodrigues. E, então, recebeu a homenagem no nome de batismo do Maracanã.

O que significa Maracanã?

Popularmente conhecido como Maracanã, o estádio recebe este nome por estar ao lado do rio de mesmo nome. O Rio Maracanã também deu nome ao bairro onde está o estádio. Além disso, é comum torcedores no Brasil batizarem o nome do estádio com o nome do bairro ou região. Isso porque, o mesmo acontece com Morumbi e Pacaembu, estádios que não possuem estes nomes como oficiais, mas são chamados desta maneira devido ao local que se encontram.

A origem da palavra Maracanã vem do tupi maraka’nã, que significa “semelhante a um chocalho”. Na região na qual o estádio se encontra habitava-se diversas aves, mas como o papagaio Maracanã-Guaçu, que fazia um barulho parecido com o de um chocalho. No entanto, os papagaios não habitam mais a região.

