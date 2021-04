Miami Heat x Cavaliers: onde assistir e horário da NBA hoje – 03/04

Miami Heat e Cleveland Cavaliers entram em quadra neste sábado (03), a partir das 21h (horário de Brasília), na American Airlines Arena, pela temporada 2020/2021 da NBA. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Miami Heat x Cavaliers: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Como chegam as equipes para o confronto?

Se a equipe do Miami Heat vencer o jogo deste sábado, vai para a quinta vitória seguida na temporada. Assim, venceu vinte e cinco jogos e perde vinte e quatro pela Conferência Leste, aparecendo em 6º.

Enquanto isso, a equipe de Cleveland completou quatro jogos sem vencer na última quinta-feira (01) depois de ser derrotado pelo 76ers, em Ohio. Dessa maneira, anota de maneira geral na Conferência somente dezessete vitórias e trinta e uma derrotas, estando em 14º.

Outros jogos deste sábado na NBA

Neste sábado (03), além de Heat x Cavaliers, outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Washigton Wizards x Dallas Mavericks – 20h

Philadelphia 76ers x Minnesota Timberwolves – 21h

Detroit Pistons x New York Knicks – 21h

San Antonio Spurs x Indiana Pacers – 22h

Utah Jazz x Orlando Magic – 22h

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder – 23h

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks – 23h

FICHA TÉCNICA

Miami Heat e Cleveland Cavaliers

Data: 3 de abril de 2021

Local: American Airlines Arena

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA Pass

