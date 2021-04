Haaland no Barcelona: pai e empresário de jogador são vistos na Espanha

Depois de duas temporadas incríveis defendendo o Borussia Dortmund, Erling Haaland passou a ser desejado por diversos clubes na Europa, incluindo Manchester City, United, Chelsea e Liverpool. Mas ao que parece, o Barcelona saiu na frente, já que pai e empresário do jogador foram vistos na Catalunha nesta quinta-feira (01). Então, veja o que sabemos sobre a negociação.

Quem é Erling Haaland?

Haaland é filho de Alf-Inge Haaland, jogador norueguês, e por isso tem desde cedo o amor pelo futebol. Então, iniciou nas categorias de base do Bryne FK, time de seu país natal. Dois anos depois, o nórdico Molde o contratou.

Em 2019, Haaland chegou ao RB Salzburg, da Áustria. Lá, ele mostrou em campo um desempenho fenomenal, sobretudo enquanto disputava a Champions League, tendo alcançado 8 gols em apenas seis jogos. Além disso, o atacante realizou uma campanha extraordinária na Bundesliga austríaca, com 17 gols em dezesseis jogos. Ademais, conquistou também dois títulos. Hoje, defende o Borussia Dortmund.

Pai e Empresário de Haaland são vistos em Barcelona

O jornal espanhol Sport noticiou na manhã desta quinta-feira (01) que pai e Mino Raiola, empresário do atleta, estão na cidade de Barcelona para conversar com o clube catalão sobre uma possível negociação para a próxima temporada. Segundo a publicação, ambos foram apanhados por uma pessoa de confiança do presidente do Barcelona, Joan Laporta, para conversar com o então presidente e Mateu Alemany, diretor de futebol do clube.

De acordo com o jornal, as intenções do Barcelona para contratar o jogador e as possibilidades foram o assunto principal na reunião. Além disso, a nota indica que os dois, pai e empresário, já deixaram a Espanha. Agora, resta saber a opinião do jogador, as propostas futuras e qual será a decisão tomara por ambas as partes.

#FCB 🔵🔴 #ExclusivaSPORT 🚨 💣 ¡El bombazo del mes y estamos a día 1! 🔥 Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

