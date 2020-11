Mike Tyson está de volta: onde assistir e o que esperar da luta

O lendário pugilista Mike Tyson, de 54 anos, fará seu retorno aos ringues na noite deste sábado (28), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Será a primeira luta do ex-campeão desde 2005, quando perdeu para o irlandês Kevin McBride.

O adversário de Mike Tyson, aliás, será outra lenda do boxe: o norte-americano Roy Jones Jr., de 51 anos. Assim como Tyson, Jones também foi campeão mundial dos pesos pesados. Além disso, ele conquistou cinturões em outras três categorias.

Enquanto Mike Tyson está há 15 anos sem lutar, Roy Jones Jr. entrou no ringue pela última vez em 2018, quando derrotou Scott Sigmon por decisão unânime. Além disso, Jones tem mais lutas do que Tyson ao longo da carreira.

Desde a sua estreia no boxe, em 1985, Mike Tyson somou 50 vitórias, sendo 44 delas por nocaute, e apenas seis derrotas. Aliás, ele venceu por nocaute em todas as suas primeiras 17 lutas. Além disso, Tyson permaneceu invicto por 37 combates, até perder para Buster Douglas 1990. Assim, ele é considerado um dos maiores pugilistas de todos os tempos.

Por outro lado, Roy Jones Jr. também tem números impressionantes na carreira. Afinal, ele é o único boxeador da história a começar no peso meio-médio e ganhar um título entre os pesados. Ao todo, ele soma 66 vitórias, 47 delas por nocaute, e nove derrotas em seu cartel.

Preparação de Mike Tyson

Em maio de 2020, Mike Tyson compartilhou com os fãs as primeiras imagens dos treinos que vinha fazendo com o técnico brasileiro Rafael Cordeiro. O ex-campeão trabalhou duro e conseguiu perder 42 quilos em cinco meses. “Estou de volta”, avisou na ocasião.

Em julho, portanto, Mike Tyson anunciou que voltaria aos ringues para uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. No entanto, para ter a aprovação da Comissão Atlética da Califórnia, os dois pugilistas precisarão seguir algumas regras especiais, até porque podem sentir o peso da idade.

Regras do combate

Dessa forma, para permitir o combate entre Mike Tyson e Roy Jones Jr., a Comissão Atlética da Califórnia fez uma série de exigências a serem cumpridas pelos lutadores e pelo árbitro Ray Corona.

A luta não passará de oito rounds de dois minutos cada

Não haverá juízes para marcar pontuação

Os lutadores deverão evitar buscar o nocaute

Qualquer corte causará a interrupção imediata da luta

As luvas deverão ser maiores, com no mínimo 12 onças

Os lutadores devem passar por exames médicos e de antidoping

Não haverá público no Dignity Health Sports Arena em Los Angeles

Segundo a Comissão Atlética, não será declarado nenhum vencedor ao final do combate. No entanto, os promotores do evento afirmam que haverá uma contagem de pontos não oficial para definir quem venceu a luta. Ainda assim, tanto Mike Tyson quanto Roy Jones Jr. receberão cinturões comemorativos do WBC (Conselho Mundial de Boxe).

Além disso, o treinador de Mike Tyson, o brasileiro Rafael Cordeiro, descartou o rótulo de “exibição” e disse não acreditar que todas as regras da Comissão Atlética serão cumpridas. “Não é mais uma exibição, alguém tem que vencer. Vamos tentar vencer do início ao fim. Mike não vai lá para uma exibição, ele vai para lutar Ninguém treina um mês inteiro para uma luta de exibição. Vai ser uma verdadeira luta”, declarou o técnico ao site MMA Fighting.

Onde assistir

Além do esperado duelo entre Mike Tyson e Roy Jones Jr., o evento em Los Angeles terá outras seis lutas de boxe. Todas elas terão transmissão ao vivo pelo canal de pay-per-view Combate, a partir das 22h15 (de Brasília) na noite de sábado. Logo após o final das lutas, por volta de 2 horas da manhã, a Rede Globo exibe a reprise da luta de Mike Tyson logo depois de Supercine. Veja a seguir, portanto, a programação completa do evento.

Card Principal

Superluta: Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. (8 rounds)

Peso cruzador: Jake Paul vs. Nate Robinson (6 rounds)

Peso meio-pesado: Badou Jack vs. Blake McKernan (8 rounds)

Peso cruzador: Viddal Riley vs. Rashad Coulter (6 rounds)

Card preliminar

Peso Leve: Jamaine Ortiz vs. Nahir Albright

Peso pena: Irvin Gonzalez Jr. vs. Edward Vasquez

Pesos pesados: Juiseppe Cusumano vs. Nick Jones