Milan vence Celtic pela Liga Europa; confira os resultados desta quinta

Equipe italiana venceu por 3 a 1 na Escócia pela primeira rodada da Liga Europa. Veja quem também começou com o pé direito na competição e quem começou mal

A Liga Europa, competição que recebe times dos mais diversos países do continente europeu, começou nesta quinta-feira (22). Ao todo, a bola rolou em vinte e quatro partidas, divididos em doze grupos.

A estreia foi boa para o italiano Milan, que venceu o Celtic por 3 a 1, jogando na Escócia.

Em contrapartida, para outros, a situação não foi tão agradável assim, salvo o Napoli, que perdeu em casa por 1 a 0 para o AZ Alkmaar.

Dessa forma, confira a seguir todos os placares desta quinta-feira (22).

Como foi a partida entre Milan e Celtic?

A princípio, os anfitriões começaram bem a partida, com Ntcham e Ajer levando perigo para a área dos italianos, mas esbarraram nas defesas de Donnarumma. Não demorou para o rossonero dominar o jogo. Aos 14 minutos, Krunić acertou as redes do Celtic em lindo cabeceio.

Dessa maneira, seguiu ditando o ritmo de jogo até o intervalo. Mas, aos 42 minutos, Brahim Díaz conseguiu ampliar para o Milan inesperadamente ao receber passe de Hernández.

Na segunda etapa, os donos da casa começaram melhor.

Laxalt e McGregor tiveram as melhores oportunidades, mas sem sucesso. Até que, enfim, diminuíram o placar com Elyounoussi.

A disputa ficou surpreendentemente equilibrada até o final. Contudo, Hauge conseguiu ampliar a vitória para o Milan em chute rasteiro, deixando, assim, em 3 a 1 pelo grupo H na Liga Europa.

Outros resultados desta quinta-feira

Ao todo, foram vinte e quatro partidas. Dessa maneira, confira todos os resultados da primeira rodada da Liga Europa.

Ademais, a segunda rodada acontece na próxima quinta-feira (29), então, com jogos às 14h55 e 17h.

Grupo A

CSKA Sofia 0 x 2 Cluj

Young Boys 1 x 2 Roma

Grubo B

Dundalk 1 x 2 Molde

Rapid Viena 1 x 2 Arsenal

Grupo C

Bayer Leverkusen 6 x 2 Nice

Hapoel Be’er Sheva 3 x 1 Slavia Praga

Grupo D

Standard Liège 0 x 2 Rangers

Lech Poznan 2 x 4 Benfica

Grupo E

PSV 1 x 2 Granada

PAOK 1 x 1 Omonia

Grupo F

Napoli 0 x 1 AZ Alkmaar

Rijeka 0 x 1 Real Sociedad

Grupo G

Braga 3 x 0 AEK Atenas

Leicester 3 x 0 Zorya

Grupo H

Sparta Praga 1 x 4 Lille

Grupo I

Maccaci Tel Aviv 1 x 0 Qarabag

Villareal 5 x 3 Sivasspor

Grupo J

Tottenham 3 x 0 LASK Linz

Ludogorets 1 x 2 Royal Antwerp

Grupo K

Wolfsberger 1 x 1 CSKA Moscou

Dínamo Zagreb 0 x 0 Feyenoord

Grupo L