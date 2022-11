Em goleada por 6 a 2 contra o Irã, ingleses estrearam de maneira exemplar para assumir a liderança do grupo B na Copa do Mundo

Resultado de Inglaterra x Irã: placar do jogo da Copa do Mundo 2022

Resultado de Inglaterra x Irã: placar do jogo da Copa do Mundo 2022

A Inglaterra estreou na Copa do Mundo do Catar com goleada em cima do Irã por 6 a 2 na primeira rodada do grupo B nesta segunda-feira, 21 de novembro. Jogando no Estádio Internacional Khalifa, com o resultado de Inglaterra x Irã, a equipe inglesa assumiu a liderança no grupo. Confira como foi a partida e os gols.

+ Transmissão da Copa do Mundo 2022 online: 3 jeitos de assistir ao vivo e de graça

Resultado de Inglaterra x Irã na Copa do Mundo

No Estádio Internacional Khalifa, a torcida inglesa marcou presença com pinturas no rosto, camisas da seleção e bandeiras se movendo em todos os momentos da partida.

No primeiro tempo, domínio inglês, não poderia ser diferente. A estreia da Seleção da Inglaterra não poderia ser melhor. Cotada como uma das favoritas a conquistar o título da Copa no Catar, a equipe entrou confiante nesta segunda.

Harry Kane logo assustou a defesa iraniana aos 7 minutos. No mesmo lance, o goleiro Beiranvand acabou tomando uma pancada no nariz ao se chocar com Hosseini. Até a metade da etapa só deu Inglaterra, com o gol madurando cada vez mais. Maguire acertou a trave de cabeça aos 31, até que aos 34 minutos Bellingham abriu o placar para os ingleses.

Assista ao gol do jovem.

Bellingham pone el primer gol de Inglaterra en el Mundial. pic.twitter.com/tYEV5MVak2 — Qatar 2022 Media 🎥 🇶🇦 (@Qatar2022Media) November 21, 2022

A Inglaterra pegou o gosto do jogo. Aos 42, ampliou o placar com Saka em pancada de esquerda no ângulo certeiro do gol do Irã. No mesmo instante, os jogadores do clube árabe reclamaram em falta de Maguire, durante o lance, mas o árbitro mandou seguir.



Para fechar o primeiro tempo com chave de ouro, Sterling ampliou o Resultado de Inglaterra x Irã aos 45 minutos, antes dos acréscimos. Em cruzamento de Kane, o veterano aproveitou para encher as redes dos adversários e fazer o terceiro.

Com a confusão envolvendo o goleiro do Irã no início de jogo, o árbitro brasileiro Raphael Claus deu 14 minutos de acréscimos. Mesmo assim nada mudou.

Assista ao último gol dos ingleses no primeiro tempo.

El tercer gol de #Eng frente a #IRN , con la conexión Kane-Sterling. 3-0. pic.twitter.com/elHIwVhZuQ — Pase y control (@paseycontrol) November 21, 2022



No início do segundo tempo a Inglaterra pareceu demorar para pegar no "tranco" contra os iranianos. Porém ainda assim foram melhores do que o Irã, com pressão total a partir dos 10 minutos.

Saka, que já tinha feito gol no primeiro, fez o quarto gol da Inglaterra.

O Irã surpreendeu aos 19 minutos quando conseguiu colocar a bola no gol nas redes de Pickford com Taremi.

Gol de honra do Irã...

Taremi! pic.twitter.com/k7WF2kOffp

— rei kaiky 🇧🇷 (@sena_kaiky) November 21, 2022



Porém, a Inglaterra logo assumiu novamente o controle da partida de estreia na Copa do Mundo. Aos 25 minutos foi a vez de Rashford marcar o quinto gol dos ingleses. Deixando a defesa iraniana para trás, deixou chute certeiro para levar a bola até as redes.

MARCUS RASHFORD 🔥 No primeiro toque na bola, Rashford corta o defensor e bate na saída do goleiro. Belo gol!pic.twitter.com/zIDxzMelKE — Red Army Brasil (@RedArmyBrasil) November 21, 2022



Sobrou tempo até para Jack Grealish, atleta do Manchester City, deixar o seu em campo.

GOL - 89' Grealish

İngiltere 6 - 1 İran Bu hesap kapanacak, tüm golleri izlemek için @golkoliktv hesabını takip ediniz. pic.twitter.com/gL5LANPTX9 — @golkoliktv'yi takip ediniz (@GolkolikDepo) November 21, 2022

Porém, nos acréscimos do segundo tempo, o Irã teve um pênalti marcado em seu favor. Taremi resolveu e deixou o resultado de Inglaterra x Irã em 6 x 2.

GOL DE IRÁN! DE PENAL TAREMI 6-2pic.twitter.com/8Yt5nD0mdl — 𝐉𝐨𝐚𝐨 🇦🇷🇶🇦 (@JoaoMiyo) November 21, 2022

Escalação da Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maugire, Luke Shaw; Rice, Bellingham, Saka; Mount, Sterling e Harry Kane.

Escalação do Irã: Alireza Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Rouzbeh Cheshmi, Hosseini, Milad Mohammadi; Jahanbakhsh, Nourollahi, Karimi; Hajisafi e Taremi.

Qual é o próximo jogo da Inglaterra?

O próximo jogo da Inglaterra vai ser contra os Estados Unidos pela segunda rodada do grupo B na Copa do Mundo do Catar.A

A partida está marcada para sexta-feira, 25 de novembro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, local onde foi realizada a cerimônia de abertura da edição da Copa.

Com a vitória em cima do Irã, os ingleses assumem a liderança do grupo B com 3 pontos, próximos da classificação até as oitavas de final. O próximo jogo deve definir se o elenco se garante ou não no mata-mata.

Leia também:

Onde será a Copa do Mundo 2026 da FIFA? Disputa será em 3 países

Saiba quais são os 5 critérios de desempate da Copa do Mundo 2022

Tem VAR na Copa do Mundo de 2022 no Catar?