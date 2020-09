Mundial de Clubes 2020: o que já se sabe sobre o torneio

O Mundial de Clubes é o torneio mais cobiçado pelos times brasileiros, mas a edição de 2020 corre risco de não acontecer. A competição organizada pela Fifa estava marcada para dezembro, no Qatar. Mas a pandemia do coronavírus adiou a definição dos classificados e criou um impasse.

Como a Copa Libertadores acaba apenas em janeiro de 2021, a Fifa já sabe que não poderá manter o Mundial de Clubes no mê de dezembro de 2020. No entanto, a entidade máxima do futebol ainda não definiu uma nova data para o torneio. Assim, as dúvidas sobre a viabilidade de sua realização só aumentam.

A única certeza é que o país-sede será o Qatar, que usará o Mundial de Clubes como teste para a realização da Copa do Mundo de 2022. A partir da próxima edição, contudo, a competição passará a ser disputada na China, em um novo formato com 24 participantes.

Mundial de Clubes 2020: datas possíveis

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Não resta outra alternativa a não ser adiar o Mundial de Clubes de 2020 para o ano seguinte. Mas o calendário de 2021 já está lotado por causa dos eventos adiados pela pandemia, como a Eurocopa e a Copa América, por exemplo.

Dessa forma, como aponta o colunista Marcel Rizzo, do portal UOL, a Fifa trabalha para transferir o torneio para alguma data no primeiro semestre, de preferência em março de 2021.

O cancelamento definitivo do Mundial de Clubes de 2020 esbarra em questões contratuais, pois a Fifa tem acordo de naming rights com a empresa chinesa Alibaba Cloud para o torneio. O contrato foi assinado em 2017 e é válido por cinco anos.

Classificados

Até o momento, apenas dois times têm presença garantida no Mundial de Clubes de 2020. Um deles é o Bayern de Munique, campeão da Champions League. O outro é o Al-Duhail, clube do ex-palmeirense Dudu, que venceu a liga do Qatar e será o representante do país-sede. Outros cinco participantes ainda não foram definidos. Um deles, aliás, já desistiu.

É o caso do representante da Oceania, que permanecerá indefinido. Afinal, a Liga dos Campeões da OFC de 2020 foi permanentemente cancelada devido à pandemia do coronavírus. A confederação local indicou que ainda há muitos países em quarentena na região, e os obstáculos nas viagens internacionais tornaram a fase final do torneio impossível de acontecer. Portanto, a organização sequer chegou a cogitar novas datas.

A Liga dos Campeões da Concacaf, que define o representante da América do Norte, parou nas quartas de final e ainda não tem data para recomeçar. A da África está marcada para terminar no dia 6 de novembro, e a da Ásia, no dia 5 de dezembro. A Libertadores, por sua vez, vai até janeiro. Assim, a Fifa só poderá contar com todos os participantes no ano que vem, e ainda precisa decidir o que fazer com a vaga que era da Oceania.

Mudança de formato em 2021

A partir de 2021, a ideia inicial da Fira era transformar a competição em um “Super Mundial” de Clubes que aconteceria de quatro em quatro anos na China. Dessa forma, o torneio teria 24 participantes.

A princípio, o novo Mundial aconteceria em junho do ano que vem. No entanto, a pandemia do coronavírus adiou eventos como a Eurocopa e a Copa América para este período. Portanto, a Fifa ainda não confirmou se a competição realmente poderá acontecer em 2021, e há chance de adiamento para os anos seguintes.

O “Super Mundial” de Clubes de 2021 contaria com a participação de oito representantes europeus e seis sul-americanos. Além disso, as confederações da Ásia, África e América do Norte enviariam mais três times cada. Por fim, a Oceania teria direito a um participante.

A Conmebol ainda não anunciou como será a distribuição das vagas, mas deverá apontar os campeões e vices das últimas duas edições da Libertadores, além dos últimos dois campeões da Copa Sul-Americana.

Ainda não se sabe, no entanto, até que ponto este novo “Super Mundial” poderá “engolir” o Mundial de Clubes de 2020. Afinal a Fifa ainda não deu maiores detalhes sobre as competições, que seguem cercadas de incertezas. O que o seu time pode fazer, por enquanto, é dar o máximo para vencer a Libertadores e a Sul-Americana, fazendo assim a sua parte durante a “entressafra” do torneio mais cobiçada pelos clubes brasileiros.