Libertadores 2020: novas datas, onde assistir e o que muda

A Copa Libertadores 2020 finalmente vai recomeçar após mais de seis meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus. A final, no entanto, só acontecerá no ano que vem. E esta não é a única novidade para o “segundo tempo” da competição mais importante para os clubes da América do Sul.

A Libertadores será retomada na terceira rodada da fase de grupos, e os jogos estão marcados para ser realizada entre os dias 15 e 17 de setembro. Até o dia 22 de outubro, serão definidos os classificados para as oitavas de final, que começam a ser disputadas apenas no dia 24 de novembro.

Quando será a final?

Os finalistas serão definidos apenas no dia 12 de janeiro de 2021. Assim, a decisão deve acontecer somente no final de janeiro, mas ainda não tem data definida pela Conmebol. O que se sabe é que a final acontecerá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, como já estava definido antes mesmo do início da competição.

Quanto à Copa Sul-Americana, o reinício dos jogos acontecerá apenas no dia 27 de outubro, com a entrada dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores. A final também deverá acontecer em janeiro, mas ainda não tem data confirmada.

Libertadores 2020: onde assistir

A grande novidade da Libertadores 2020 para o Brasil é a mudança no contrato de direitos de transmissão. Agora, é o SBT quem tem a exclusividade de exibição dos jogos na TV aberta. A estreia da competição no canal de Silvio Santos será na quarta-feira, dia 16, com o duelo entre Palmeiras e Bolívar, narrado por Téo José.

Na TV fechada, a prioridade é da Disney, que exibirá jogos às terças, quartas e quintas nos canais Fox Sports. Existe ainda outro pacote, que pertencia ao Sportv, mas está disponível depois que a Globo rescindiu o contrato com a Conmebol. A CNN surge como uma das interessadas. As partidas também poderão ser vistas no Facebook Watch. Já a Sul-Americana ainda está sem dono, e a Conmebol negocia com a RedeTV!.

Protocolo de segurança

Para que a Libertadores pudesse voltar a acontecer em países como a Argentina, que ainda mantém medidas severas de contenção da pandemia, todos os países participantes assinaram um protocolo de segurança sanitária. Assim, as delegações visitantes só podem permanecer em outro país por até 72 horas, e deve ficar confinada no hotel. Além disso, as viagens devem ser feitas em voos fretados, e de preferência com o uso de bases aéreas isoladas, para evitar aglomeração em aeroportos.

Situação dos times

A esta altura do campeonato, todos os participantes já disputaram dois jogos. Portanto, ainda há quatro rodadas em aberto na fase de grupos. Até o momento, a artilharia está nas mãos do equatoriano Fidel Martínez, que marcou oito gols em oito jogos pelo Barcelona de Guayaquil desde a pré-Libertadores. Logo atrás dele está o atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, com quatro gols em dois jogos.

Entre os sete participantes brasileiros, três estão com 100% de aproveitamento: Flamengo, Palmeiras e Santos. Inter e Grêmio estão no mesmo grupo, empatados com quatro pontos. São Paulo e Athletico somam uma vitória e uma derrota. Veja, então, quais serão os jogos dos brasileiros na rodada de retomada da Libertadores 2020:

Jorge Wilstermann (BOL) x Athletico – 15/09, 19h15

– 15/09, 19h15 Santos x Olimpia (PAR) – 15/09, 21h30

x Olimpia (PAR) – 15/09, 21h30 Internacional x América de Cali (COL) – 16/09, 19h15

x América de Cali (COL) – 16/09, 19h15 Universidad Catolica (CHI) x Grêmio – 16/09, 21h30

– 16/09, 21h30 Bolívar (BOL) x Palmeiras – 16/09, 21h30

– 16/09, 21h30 São Paulo x River Plate (ARG) – 17/09, 19h

x River Plate (ARG) – 17/09, 19h Independiente del Valle (EQU) x Flamengo – 17/09, 21h

Fase eliminatória

Depois dos últimos jogos da fase de grupos, a Conmebol realizará um sorteio no dia 24 de outubro para definir os confrontos das oitavas de final e o chaveamento da fase eliminatória. Em um pote, estarão os campeões de seus grupos. No outro, os segundos colocados. As equipes com as melhores campanhas terão o direito de jogar a partida de volta em casa.

E o Mundial?

Como acontece em todos os anos, o campeão da Libertadores ganha vaga no Mundial do mesmo ano. O detalhe, no entanto, é que a Fifa ainda não confirmou a realização da Copa do Mundo de Clubes de 2020. Inicialmente, a competição estava marcada para dezembro. Mas o campeão sul-americano só será conhecido em janeiro. A entidade máxima do futebol ainda não definiu a nova data para a realização do torneio entre os campeões continentais.