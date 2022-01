Mundial de Surfe 2022: onde assistir e horário hoje (29/1)

A temporada de surfe vai começar neste sábado, 29 de janeiro, a partir das 15h (horário de Brasília) com primeira etapa do Circuito Mundial do WSL realizada em Pipeline, no Havaí. Mesmo sem Gabriel Medina, o Brasil chega como favorito com Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb. Dessa maneira, entenda com funciona o Circuito Mundial de Surfe 2022 e onde assistir.

Onde assistir o Circuito Mundial de Surfe 2022?

A partir das três horas da tarde (horário de Brasília), os canais SporTV e OFF, disponíveis em operadoras por assinatura, vão transmitir as 18 baterias, incluindo feminino e masculino, neste sábado, 29 de janeiro pela primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe.

Dependendo da situação das águas na praia de Pipeline, no Havaí, a primeira etapa pode durar de dois até três dias para definir o campeão.

Outra opção para acompanhar ao vivo as baterias é o GloboPlay, serviço de streaming, que também vai transmitir as disputas tanto pelo aplicativo como pelo site (www.globoplay.com).

Para os eventos, a emissora anunciou novos componentes para a equipe do surfe como o campeão de 2015, Adriano de Souza, o ‘Mineirinho’, Lucas Chumbo, Alejo Muniz, Cláudia Gonçalves, e os jornalistas Bruno Bocayuva e Diogo Mourão.

Para assistir de graça, o canal do WSL Brasil no Youtube vai transmitir todos os confrontos das águas ao vivo para o público e de graça, tanto pelo computador como em plataformas como smartphones.

SporTV – SKY: 39 e 439 / OI: 39 / CLARO: 39, 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

OFF – SKY: 35 e 435 / OI: 164 / CLARO: 35 e 535 / VIVO: 44, 336, 803 e 536

Qual é o fuso horário entre Brasil e Havaí?

O fuso horário entre Brasil e Havaí, estado dos Estados Unidos e arquipélago vulcânico isolado, é de 7 horas de diferença. Isso acontece porque o país brasileiro está à frente do Havaí, sendo a diferença de horário completamente diferente no mesmo dia.

Em terras brasileiras, as baterias da primeira e segunda etapa vão começar a partir das três horas da tarde. No entanto, no horário local, a competição vai começar às oito da manhã.

Em outras etapas, como a terceira que será feita em Portugal por exemplo, a diferença será de 3 horas apenas entre os dois países, com Lisboa à frente de Brasília.

Quais brasileiros vão disputar o Mundial de Surf?

Mesmo sem o tricampeão Gabriel Medina, que preferiu ficar fora das duas etapas iniciais para cuidar da saúde física e mental após o fim do casamento com a modelo Yasmin Brunet, o time do Brasil na WSL ainda vai receber outros grandes atletas da modalidade.

Caio Ibelli será o substituto de Medina nas competições, brasileiro que também integrou a elite mundial até o ano passado. Além disso, o campeão e medalhista olímpico Italo Ferreira também vai participar, assim como Filipe Toledo vice-campeão mundial de 2021, Deivid Silva, Jadson André, Miguel Pupo, Samuel Pupo e João Chianca.

No feminino, a atual vice-campeã mundial Tatiana Weston-Webb é o grande destaque do time Brasil para a primeira etapa do Mundial.

Quais são as baterias da primeira etapa no Mundial?

Incluindo masculino e feminino, serão realizadas dezoito baterias na primeira etapa do Circuito Mundial em Pipeline, no Havaí.

Cada uma das baterias do masculino vai contar com três surfistas na água onde o vencedor e o segundo colocado avançam para as oitavas de final de maneira direta, enquanto o terceiro lugar disputa a segunda fase, uma espécie de repescagem incluindo os outros terceiros colocados das baterias.

No feminino, três surfistas também disputam as baterias por no máximo 15 minutos onde apenas as duas primeiras colocadas seguem para as oitavas, com a terceira disputando também a eliminatória.

Nas oitavas de final, os 24 colocados no masculino e as 12 no feminino enfrentam o oponente que está ao seu lado no chaveamento, sistema imposto pela WSL. Ou seja, Ítalo Ferreira pode enfrentar Samuel Pupo ou Ivan Florence nas oitavas se avançar de maneira direta.

Confira a seguir todas as baterias deste sábado, 29 de janeiro, pela primeira fase da competição no Havaí onde os finalistas serão conhecidos.

MASCULINO

Jordy Smith x Ezekiel Lau x Owen Wright

Griffin Colapinto x Liam O’Brien x Matthew McGillivray

Morgan Cibilic x Connor O’Leary x Caio Ibelli

Conner Coffin x Jake Marshall x Barron Mamiya

Italo Ferreira x Callum Robson x Miguel Tudela

Filipe Toledo x Samuel Pupo x Ivan Florence

Kanoa Igarashi x Seth Moniz x Carlos Munoz

Frederico Morais x Miguel Pupo x Jackson Baker

John John Florence x Jadson André x João Chianca

Jack Robinson x Kelly Slater x Lucca Mesinas

Kolohe Andino x Ethan Ewing x Imaikalani Devault

Leonardo Fioravanti x Deivid Silva x Nat Young

FEMININO

Sally Fitzgibbons x Courtney Conlogue x Molly Picklum

Tatiana Weston-Webb x Gabriela Bryan x Malia Manuel

Carissa Moore x Brisa Hennessy x Moana Wong

Johanne Defay x Isabella Nichols x Luana Silva

Stephanie Gilmore x Tyler Wright x India Robinson

Caroline Marks x Lakey Peterson x Bettylou Sakura-Johnson

Como funciona o Mundial de Surf?

O Mundial de 2022 apresenta 11 provas durante o ano, começando em 29 de janeiro e seguindo 8 e 16 de setembro com a grande final realizada em Trestles, nos Estados Unidos.

Ao todo, 36 surfistas vão disputar a etapa masculina e 18 a feminina. A primeira rodada do masculino traz doze baterias com três surfistas, onde os dois melhores avança para as oitavas de final, enquanto os últimos vão para as primeiras eliminatórias da segunda fase.

No feminino, entretanto, as duas melhores vão para as oitavas enquanto a terceira avança para a eliminatórias.

Entretanto, no meio da competição, o número de competidores vai cair para 24 homens e 12 mulheres a partir da sexta etapa. Lembrando que os 22 surfistas classificados no ranking masculino e as 10 melhores do feminino já estarão classificados para o CT 2023 e disputarão as cinco últimas etapas com duas repescagem em cada categoria.

Confira a seguir o calendário com todas as datas das etapas no Mundial de 2022.

