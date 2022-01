Surfista Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminaram, segundo colunista

O casamento entre o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet chegou ao fim. É o que diz o colunista Léo Dias, do Metrópoles, em informações vinculadas nesta quinta-feira, 27/01. Os dois se casaram em cerimônia privada no final de 2020, protagonizando polêmicas durante as Olimpíadas de Tóquio. Relembre o relacionamento e saiba porque Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet terminaram.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminaram casamento

O casal queridinho do esporte, o surfista de 28 anos Gabriel Medina, e a modelo de 33 anos Yasmin Brunet, decidiram colocar um ponto final no casamento. De acordo com informações do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, os pombinhos, que se casaram no final de 2020, não estão mais juntos e sequer vivem debaixo do mesmo teto.

Segundo as informações do colunista, Yasmin está vivendo na casa do condomínio em Maresias, no litoral de São Paulo, enquanto Gabriel está em outra separado. Outras pistas, no entanto, também foram dadas pela modelo através de seus stories no Instagram, onde fala sobre o amor estar no cuidado.

Acompanhe a postagem de Yasmin no Instagram de ontem.

Gabriel Medina agradece apoio de Yasmin Brunet em postagem

Em um longo texto publicado em sua conta no Instagram na última quarta-feira, Yasmin falou sobre os problemas que enfrenta com a depressão e ansiedade, além de apoiar a decisão de Medina de não participar da primeira etapa do WSL, Circuito Mundial de Surfe, para prezar por sua saúde mental.

A modelo também falou sobre as conquistas do craque do surfe, principalmente a conquista do Tri no Mundial.

“Eu já falei aqui com vocês muitas vezes sobre as minhas batalhas com depressão e ansiedade. Só quem tem qualquer tipo de distúrbio mental sabe como é difícil lidar com isso. Conforme a gente vai vivendo a gente vai aprendendo muita coisa, por exemplo sem a sua saúde mental e física você não tem nada. São os bens mais importantes que você tem. Não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tem saúde para desfrutar disso.

Ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel. Já falei muitas entrevistas que qualquer outra pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou, na verdade qualquer pessoa no lugar dele não teria nem saído da cama. Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma sem que ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição por que no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tri campeão e conseguimos”.

Nos comentários, Gabriel Medina agradeceu o apoio da até então esposa, se referindo a ela no passado, o que chamou ainda mais atenção dos seguidores dos dois.

“Obrigada por tudo, você foi um anjo na minha vida. Sempre vou ser grato!”.

Casamento de Medina e Yasmin

Com fotos em lugares paradisíacos e muitas declarações de amor, Medina e Brunet tornaram-se um dos símbolos do amor para o público. Juntos desde 2020, os pombinhos logo resolveram oficializar a união no final do ano. Desde então, estavam sempre juntos desde as competições do craque até os compromissos da loira.

Através dos stories, Yasmin fazia questão de mostrar todo o amor que sentia pelo surfista, assim como ele também o fazia. Nas últimas conquistas, Brunet estava presente e fez questão de comemorar os feitos com ele e através de posts no Instagram.

