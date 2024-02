Na Globo? Onde vai passar a luta do Popó contra Bambam hoje

O tetracampeão de boxe Arcelino Popó Freitas enfrenta o ex-BBB Kleber Bambam neste sábado, 24 de fevereiro, em São Paulo. O luta faz parte do Fight Music Show 4 e a disputa inédita terá transmissão a partir das 19h (De Brasília).

3 formas de assistir a luta do Popó contra Bambam

A luta de boxe do Popó contra Bambam vai passar no Canal Combate e na TV Globo hoje. No entanto, a emissora carioca não fará a transmissão ao vivo e exibe a luta às 02h45 da madrugada de domingo, após o Supercine.

Para acompanhar toda a disputa é preciso ser assinante do canal combate. A luta de Popó e Bambam deve acontecer por volta da meia-noite, horário de Brasília.

No youtube deles será exibido de graça o card preliminar, que deve terminar por volta das 21 horas. Depois, para continuar assistindo tem que pagar.

Quantas lutas de exibição Popó já fez após aposentadoria?

Tetracampeão de boxe, Popó se aposentou em 2012, mas tem se aventurado em lutas de exibição e já participou de duas edição. A primeira foi contra o humorista Whindersson Nunes em janeiro de 2022, em Florianópolis, e terminou em empate. Com o resultado, os dois teriam dividido R$ 12 milhões, além das cotas de patrocínios e do pay-per-view, conforme dados do site Super Lutas.

Já o segundo desafio foi em setembro de 2022 e teve o lutador de MMA José Pelé Landi, e mais uma vez Popó saiu vitorioso. A terceira disputa ocorreu em setembro de 2023 contra o youtuber Junior Dublê, conhecido como o dublê do ator Vin Diesel. A disputa foi rápida e Arcelino também ganhou o confronto.

Kleber Bambam é campeão da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002.