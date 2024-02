Que horas vai ser a luta de Bambam e Popó?

Ex-BBB e campeão do pugilismo vão disputar torneio de boxe

Bambam e Popó se enfrentam neste sábado, 24 de fevereiro, Fight Music Show 4, torneio internacional de boxe com influenciadores. A luta é aguardada desde o ano passado e ocorre na Arena Vibra São Paulo (SP). Quem ganhar vai embolsar milhões de reais.

Horário da luta de Bambam e Popó no sábado

O Fight Music Show começa às 19h, horário de Brasília, e vai contar com diversos embates. Como a luta de Bambam e Popó é a mais esperada, essa será a última e deve começar por volta da meia-noite.

O evento também vai contar com as seguintes lutas no Card Principal

Nego do Borel x Mc Gui (Boxe)

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (Boxe)

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (Boxe)

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (Boxe)

Card preliminar

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (Boxe)

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA)

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA)

TV Globo vai passar a luta de Bambam e Popó?

A Globo transmite na TV aberta a luta de Bambam e Popó neste sábado, às 02h25 da madrugada já de domingo, mas a exibição não é ao vivo.

A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, a partir das 19h. É necessário ser assinante.

No youtube deles será exibido de graça o card preliminar, que deve terminar por volta das 21 horas. Depois, para continuar assistindo tem que pagar.

TV paga: Combate

TV aberta: Globo (reprise na madrugada)

Youtube: canal Combate, mas

O que é o Fight Music Show?

Em sua quarta edição, o Fight Music Show é um evento que coloca frente a frente atletas renomados do boxe e MMA, mas também celebridades da internet, cantores e dançarinos.

A primeira edição foi realizada em Florianópolis, em 2022, com a luta principal em empate entre o humorista Whindersson Nunes e o ídolo do boxe Popó. Ainda naquele ano, o Fight Music Show 2 trouxe Popó que venceu Pelé Landy por nocaute na Arena da Baixada, em Curitiba.