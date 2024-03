Na primeira corrida do ano, resultado Fórmula 1 hoje tem Verstappen no topo

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do Bahrein, rodada de abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2024, no sábado.