Nathan’s Famous: mulher come 40 cachorros-quentes em 10 minutos

O Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest é o tradicional evento onde os competidores disputam para saber quem come mais cachorros-quentes, realizado anualmente nos Estados Unidos para celebrar o 4 de julho, dia da Independência norte-americana.

Na edição de 2022, em Coney Island, no Brooklyn, Nova York, o norte-americano Joey Chestnut foi o grande vencedor da categoria masculina ao comer 63 hot dogs, enquanto no feminino Miki Sudo levou a melhor ao devorar 40 sanduíches. No ano passado, ela não competiu porque estava grávida.

O concurso de quem come mais cachorros-quentes já faz parte da cultura norte-americana. Todo ano, sempre em 4 de julho, o Nathan’s Famous Hot Dog é realizado em Nova York para celebrar o dia da Independência norte-americano, feriado nacional no país.

Os 14 participantes, maiores de 18 anos, tem a oportunidade de comerem quantos sanduíches de salsicha eles quiserem, mas dentro do limite de 10 minutos. Aquele que devorar o maior número é o grande campeão, levando para casa não apenas o título da temporada como também um belo troféu e o Cinturão Mostarda, entregues pela organização do evento.

Água e bebidas não alcoólicas não são fornecidas para os competidores, e os que vomitarem são desclassificados da competição.

A primeira edição aconteceu em 1916 e, desde então, o torneio passou a ser realizado todos os anos como forma de entreter o público e coroar os campeões na categoria masculina e feminina.

Em 2022, Joey Chestnut foi quem ganhou a competição do Nathan’s Famous de quem come mais cachorros-quentes, em celebração ao feriado de independência norte-americano. Joey devorou 63 sanduíches em 10 minutos, tempo estimado para os competidores.

No ano passado, ele bateu o recorde ao comer 76 cachorros-quentes. Este ano marca a 15ª conquista do norte-americano.

Já no feminino, Miki Sudo, de 36 anos, foi quem ganhou a competição ao comer 40 cachorros-quentes em apenas 10 minutos. No ano passado, ela decidiu não competir porque estava grávida. Em 2020, entretanto, ela comeu 48 pães com salsicha no evento.

Esta é a oitava vitória de Miki no Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest em nove anos de disputa, segundo informações do jornal NY Post. Miki é natural de Nova York e compete desde 2014, sem nuca perder uma.

Em entrevista ao canal da ESPN, a campeã do torneio da comida mostrou-se empolgada pela vitória e falou sobre o fato de retornar para a competição.

“Eu não sabia o quão difícil seria competir depois de ter um filho. Max é a melhor coisa que já me aconteceu”.

Confira no vídeo a seguir a edição de 2022, com Joey, o campeão.

O que é o 4 de Julho nos Estados Unidos?

Feriado nacional nos Estados Unidos, o 4 de julho remete a data da independência do país norte-americano.

A tradicional celebração tem eventos com queima de fogos de artifícios, desfiles entre o país, churrascos e festas com família e amigos.

As terras norte-americanas eram governadas por britânicos antes da independência do país, onde o colonialismo imperava com benefícios próprios. Em 4 de julho de 1776, as rebeliões marcaram a tão famosa data para o povo dos Estados Unidos, tornando as terras o que são hoje, as 13 colônias independentes.

