Final da Libertadores 2022: data, onde vai ser e quem vai transmitir

A final da Libertadores 2022 é o evento mais aguardado no futebol sul-americano. Dois sortudos vão disputar o título de melhor equipe da temporada entre a maior competição do continente. A Conmebol já definiu a data e o local da decisão, enquanto torcedores esperam que seus times do coração ocupem o lugar de finalistas.

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 será em 29 de outubro, sábado, com horário a ser definido pela Conmebol.

A data foi escolhida pela entidade logo no começo da temporada como em todas as edições. Porém, diferente do ano passado, a decisão não vai acontecer em novembro e sim em outubro, já que a Copa do Mundo da FIFA no Catar está marcada para o penúltimo mês do ano. Por obrigatoriedade, todos os torneios devem parar enquanto o Mundial acontece com as seleções.

Disputado em jogo único, a final da Libertadores sempre acontece em estádio neutro. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e, se nada mudar, a disputa de pênaltis é convocada para começar dez minutos após o fim do segundo tempo do tempo extra.

Anteriormente, a final da competição sul-americana era realizada em duas mãos, onde cada time tinha a opção de jogar uma partida em casa e a outra no estádio do oponente. A regra mudou a partir de 2019, logo após a briga entre torcedores do River Plate e Boca Junior em 2018.

Onde será a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores será jogada no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador. O local foi escolha da Conmebol também no início da temporada.

O estádio é a cada do Barcelona de Guayaquil, com capacidade para receber 59 mil torcedores. Foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987, sendo desde então o espaço de maior capacidade para receber torcedores no Equador, além de apresentar um dos mais atrativos espaços esportivos da América do Sul.

O Monumental ainda mantém as antigas instalações como camarotes e a arquibancada. As cores são preto, vermelho, branco e amarelo. Assim como foi em 2021, é provável que a Conmebol também faça reparos para a grande final.

Dois times já foram campeões da América no estádio de Guayaquil: o Olimpia em 1990 e o Vasco em 1998.

Quem são os finalistas da Libertadores 2022?

A Libertadores ainda não tem definido os finalistas, mas já é possível saber quem tem chances reais de disputar a decisão da temporada.

Entre os brasileiros que jogam as oitavas de final estão Athletico PR, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza. Todos estes estão passíveis de alcançarem a final da Libertadores 2022.

Também estão vivos na briga pelo troféu o Libertad, Tolima, Vélez, River Plate, Emelec, Cerro Porteño, Talleres, Colón, Boca Juniors e Estudiantes.

A seguir, confira os jogos das oitava da Libertadores.

Athletico PR x Libertad

Tolima x Flamengo

Vélez x River Plate

Emelec x Atlético MG

Cerro Porteño x Palmeiras

Talleres x Colón

Corinthians x Boca Juniors

Fortaleza x Estudiantes

Qual o canal que vai transmitir a final da Libertadores?

Os canais do SBT, ESPN e Conmebol TV vão transmitir a final da Libertadores 2022 ao vivo para todos os estados do país.

Na TV aberta, a emissora do SBT é a grande responsável pelos direitos de transmissão. Com direito a pré e pós jogo, quadros especiais durante a programação e entrevistas inéditas com jogadores, a emissora de Silvio Santos realiza uma super cobertura da final.

Já nos canais fechados, a ESPN e a Conmebol TV vão passar a final da Libertadores para todos os assinantes, já que só estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. Cada uma das opções define a sua programação de um jeito diferente.

Online, o site do SBT e o Star + são as principais maneiras de acompanhar o jogo da final. A primeira opção é de graça ao torcedor, enquanto a segunda só está disponível no aplicativo por assinatura.

+ Conheça oito curiosidades sobre Catar, a sede inédita da Copa do Mundo da FIFA