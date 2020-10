Neymar, Messi ou CR7? Saiba qual é o jogador com maior salário

Foi-se o tempo que o jogador com maior salário do mundo era do futebol. 2020 foi o ano do tenista suíço Roger Federer. Sem dúvida, os contratos de TV e patrocínios das gigantes Nike e Adidas foram uma bênção para os atletas de elite.

Os 100 atletas mais bem pagos em 2020 faturaram um total de US$ 3,6 bilhões. Embora assustadoramente elevado, o número ficou 9% abaixo de 2019. Dessa maneira, tivemos o primeiro declínio em 4 anos.

Quem é o atleta ou jogador com maior salário?

Roger Federer foi o atleta ou jogador com maior salário de 2020, totalizando US$ 106 milhões de ganhos. Deste modo, superou os astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que dominaram nos últimos quatro anos.

Somados, os ícones do futebol faturaram US$ 209 milhões nos últimos 12 meses. Entretanto, isto representa uma queda de 12% em relação a 2019. Em resumo, foi resultado das reduções salariais e de patrocínio, já que os jogos foram interrompidos em março.

Na quarta posição ficou nosso menino Neymar, com US$ 95 milhões, dos quais US$ 25 milhões bancados por patrocinadores. Em seguida, na quinta e sexta colocação ficaram os astros do basquete norte-americano LeBron James, e Stephen Curry. LeBron levou para casa US$ 88 milhões, enquanto o jogador do Golden State recebeu um total de US$ 74 milhões.

Quanto ganhou Floyd Mayweather na década?

Nenhum atleta ganhou mais na última década do que o campeão de boxe Floyd Mayweather, que arrecadou US$ 915 milhões.

Inclusive, cabe lembrar que o boxeador não possui salário, já que recebe apenas premiação das lutas. Dessa forma, US$ 500 milhões de seus ganhos vieram das lutas contra Manny Pacquiao e Conor McGregor. Ou seja, apesar de não ser o atleta ou jogador com maior salário, Floyd Mayweather foi quem mais ganhou na década.

O top 10 da década, que inclui atletas do boxe, futebol, basquete e golfe, arrecadou coletivamente US$ 6,1 bilhões. Desse modo, nenhum jogador de beisebol, futebol americano ou hóquei conseguiu tal colocação.

Serena Williams é a única mulher entre os 40 atletas mais bem pagos da década, ganhando US$ 215 milhões.

Quanto ganham Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar?

Cristiano Ronaldo recebeu US$ 105 milhões no ano passado, ficando em quarto lugar no ranking da Forbes. Como resultado, passou a ser o primeiro jogador de futebol da história a acumular US$ 1 bilhão.

O contrato atual de Lionel Messi no Barcelona lhe rende mais de US$ 80 milhões por ano. De fato, o argentino é o jogador com maior salário na atualidade. Messi também tem um contrato vitalício com a Adidas. Inclusive, no ano passado Lionel Messi recebeu US$ 32 milhões de seus patrocinadores.

Neymar está num contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain até junho de 2022 no valor de US$ 350 milhões em salários. Acresente-se que sua transferência do Barcelona para o PSG foi a mais cara do mundo, US$ 263 milhões. Em outras palavras, foi este valor que o clube francês pagou antes de sua contratação.

Mulheres: atleta ou jogador com maior salário

O ranking da Forbes dos 60 mais bem pagos deste ano contempla duas mulheres: Naomi Osaka e Serena Williams. No entanto, a última vez que isto ocorreu foi em 2016. Naquele ano, Serena Williams apareceu ao lado de Maria Sharapova.

A tenista Osaka totalizou US$ 37,4 milhões em 2019, desta forma foi a atleta feminina mais bem paga. Nesse sentido, a japonesa arrecadou US$ 34 milhões dos patrocinadores. Em suma, apesar de não ser um atleta ou jogador com maior salário, é uma das 60 mais bem remuneradas na atualidade.

Serena Williams ficou perto, totalizando US$ 36 milhões de ganhos no ano passado. De maneira similar, nenhuma atleta feminina de qualquer outro esporte além do tênis chegou a esta classificação de elite.

Spencer Dinwiddie e a tokenização

Spencer Dinwiddie é um astro consagrado do basquete da NBA, jogador do Brooklyn Nets. Apaixonado por blockchain, este banco de dados descentralizado, Em resumo, Spencer teve a ideia de vender parte de seu contrato em forma de criptoativos. Dessa forma, os compradores recebem um reembolso mensal de 4,95% do valor investido.

A venda dos tokens de Dinwiddie arrecadou US$ 1,35 milhão, apenas 10% do que o projeto esperava vender. Outro fato interessante é que a NBA ameaçou rescindir seu contrato quando soube dos planos de tokenização.

No vídeo abaixo, a equipe da @usecripto explica o que são ativos tokenizados, e quais seus benefícios.

O site da empresa responsável pelo lançamento do token alerta que os investimentos possuem baixa liquidez. Além disso, deixam claro que é possível existir perda do capital investido.

Por último, o contrato do atleta profissional Spencer Dinwiddie tem um potencial de bônus baseados em desempenho, que pode elevar a rentabilidade do token.

