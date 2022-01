Confira o comercial do show do intervalo no Super Bowl. Foto: Reprodução / Twitter / @NFL

Cinco artistas vão se apresentar em performance única no maior evento de esportes do mundo

Assista ao trailer do show do intervalo no Super Bowl 2022

A Pepsi divulgou na manhã desta quinta-feira, 20/01, através de seu perfil oficial nas redes sociais o trailer do show do intervalo no Super Bowl LVI. A edição vai contar com a apresentação dos artistas de hip-hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar, com uma mega estrutura no SoFi Stadium, em Los Angeles. Assista ao trailer e descubra o que esperar do show do intervalo no Super Bowl em 2022.

Trailer do show do intervalo no Super Bowl LVI

Além da disputa em campo entre os dois finalistas na final da NFL, o show do intervalo no Super Bowl também é uma atração a parte. Todos os anos, em parceria com a Pepsi, marca norte-americana de refrigerante, o evento traz grandes artistas para se apresentarem durante os 15 minutos de intervalo no jogo. O show conta com uma estrutura gigantesca, efeitos de luzes, bandas, dançarinos e coreografias.

Em 2022, a Pepsi revelou que Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar, cantores do rap e o hip-hop, é quem tomarão o controle da festa. Esta será a primeira vez que cinco artistas se apresentam juntos no show do intervalo da NFL. Juntos, eles somam 43 Grammys e 19 álbuns número 1 da Billboard.

O trailer, divulgado pela Pepsi nesta quinta-feira, recebe o nome de “The Call”, apresenta cada um dos artistas separadamente, de maneiras diferentes destacando os principais projetos de suas carreiras.

Assista ao trailer oficial do show do intervalo no Super Bowl LVI.

Quando vai ser o Super Bowl 2022?

O Super Bowl LVI vai acontecer em 13 de fevereiro de 2022, domingo, no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, com horário a ser definido pela liga norte-americana de futebol. A final serve para definir quem será o campeão da temporada, reunindo os vencedores das Conferências Americana (AFC) e a Nacional (NFC).

A partida é popularmente conhecida como Super Bowl. O jogo é líder de audiência nos Estados Unidos, onde torcedores e fãs acompanham ao redor do mundo tanto a partida como o show do intervalo.

Depois de 30 anos, o Super Bowl volta para Los Angeles. Desta vez, será o SoFi Stadium quem vai receber o Super Bowl LVI. Localizado na cidade de Inglewood, subúrbio de Los Angeles, na Califórnia, o espaço é utilizado como a casa dos times Los Angeles Rams e Chargers durante a temporada da NFL.

O estádio tem como proprietário Stanley Kroenke, o atual presidente do Los Angeles Rams. Ele recebe desde jogos até shows de grandes artistas. Tem capacidade para 70 mil torcedores, contando também com mais de 298 acres com varejo, escritórios comerciais, hotel, unidades residenciais e parques.

Quem vai disputar o Super Bowl LVI?

As semifinais da NFL acontecem com oito equipes disputando em jogo único a chance de chegar até as finais da Conferência e, por fim, alcançar o Super Bowl.

Neste momento, estão na disputa Tennessee Titans, Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills pela Conferência AFC e do outro lado Green Bay Packers, San Francisco 49ers, Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams na Conferência NFC.

Conferência AFC Tennessee Titans x Cincinnati Bengals – Sábado, 22/01 às 18h30 Kansas City Chiefs x Buffalo Bills – Domingo, 23/01 às 20h30



Conferência NFC Green Bay Packers x San Francisco 49ers – Sábado, 22/01 às 22h15 Tampa Bay Buccaneers x Los Angeles Rams – Domingo, 23/01 às 17h



Onde assistir ao Super Bowl em 2022?

O canal ESPN é o responsável pela transmissão do Super Bowl para todo o Brasil, já que a emissora da Disney é quem detém os diretos da NFL. Dessa maneira, para ter acesso a todos os lances desde a temporada regular até a grande final, é necessário obter uma emissora de TV por assinatura, sendo Claro, Oi, Vivo e Sky que dispõem do canal de esportes em sua grade de programação.

Se você não for assinante da TV fechada, outra opção para assistir o Super Bowl é assinar o Star +, serviço de streaming da Disney. O canal vai retransmitir a partida do Super Bowl tanto no aplicativo, disponível para Android e iOS, como também no site oficial (www.starplus.com).

Os pacotes estão disponíveis por valores desde R$49,90 por mês até R#329,90 por ano à vista.

