A Copa São Paulo de Futebol Júnior está cada vez mais perto de conhecer o grande campeão da temporada. Com data marcada, a organização promete realizar uma disputa acirrada pelo troféu e o título de melhor elenco da base em todo o futebol brasileiro. Dessa maneira, saiba quando vai ser a final da Copinha 2022, o horário e local.

Final da Copinha 2022 será dia 25 de janeiro

A final da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior será no dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira, com horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol.

Todos os anos, a data coincide propositalmente com o aniversário da cidade de São Paulo. A escolha é feita pela Federação para celebrar o evento junto com a decisão em campo dos dois times que buscam o título. O calendário da competição, inclusive, é inteiramente moldado para que a final aconteça justamente no aniversário da cidade.

Desde 1969, o ano da primeira edição da Copinha, a grande final é realizada em 25 de janeiro, uma maneira de agradecer à cidade e o estado por receberem tão bem o torneio de futebol. A data é o dia oficial da fundação da cidade de São Paulo, a maior capital brasileira, com início em 25 de janeiro de 1554.

Onde vai ser a final da Copinha 2022?

Mesmo com a data já definida, a Copinha ainda não tem local definido para receber a grande final em 2022. Isso porque o Estádio do Pacaembu, ou Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, passa por reformas neste momento e por isso não pode receber a decisão.

As obras começaram em junho de 2021, realizadas pela concessionária Allegra Pacaembu, com o intuito de modernizar o local, como cadeiras nas arquibancadas, espaços para receber eventos, shows e até mesmo galerias, e o próprio complexo poliesportivo do estádio.

Em 2020, a final entre Internacional e Grêmio aconteceu no Pacaembu já que o espaço não passava por mudanças em sua estrutura. No ano seguinte, a competição não foi realizada por conta do agravamento da pandemia do Covid-19 em todo o país.

Agora, resta a Federação escolher um novo local para receber a final da Copinha em 2022. Alguns nomes já aparecem no radar da entidade como o Estádio do Morumbi, casa do São Paulo, o Allianz Parque, do Palmeiras, e até mesmo a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Quais os finalistas da Copinha 2022?

Quatro equipes disputam a semifinal da Copa São Paulo em busca da classificação para a decisão. São elas Santos, América-MG, São Paulo e Palmeiras.

As duas semifinais acontecem em jogo único, isto é, quem vencer está classificado para a final. Se o empate persistir no tempo normal, aí a cobrança de pênaltis será iniciada para definir o placar. No mata-mata da Copinha, não tem prorrogação.

O mando de campo é definido pela própria Federação, assim como datas, horários dos jogos e até mesmo chaveamento. Confira a seguir as informações sobre as semifinais da Copinha, confrontos que vão definir os rumos até a decisão da temporada.

Sexta-feira (21/01):

Santos x América-MG – SporTV e Rede Vida

Estádio Municipal Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul às 20h

Sábado (22/01):

São Paulo x Palmeiras – SporTV e Rede Vida

Estádio Municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri às 19h

