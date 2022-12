Quando vai ser o Super Bowl 2023? Data, onde vai ser e show do intervalo

Os dois campeões das Conferências da NFL disputam o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano na temporada. Realizado sempre em um domingo de fevereiro, o evento traz não apenas grandes emoções em campo, como também boa música no show do intervalo. Saiba quando será o Super Bowl 2023, o local e quem vai se cantar.

Quando vai ser o Super Bowl 2023?

O Super Bowl vai ser disputado no domingo, 12 de fevereiro de 2023, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, nos Estados Unidos.

A NFL é a principal liga de futebol norte-americana. O Super Bowl é a grande final do campeonato, reunindo os dois campeões das Conferências Americana (AFC) e a Nacional (NFC) em uma só partida que determina o grande vencedor da temporada.

Esta edição é a LVII, de número 57. Nos Estados Unidos é o maior evento esportivo do ano, contando com um show do intervalo sempre com um grande artista do momento para levantar o público no estádio. Além disso, as transmissões atingem altos números nos canais de TV.

Onde vai ser o Super Bowl em 2023?

A NFL escolheu o State Farm Stadium, no Arizona, para receber o Super Bowl LVII. O espaço é a casa do Arizona Cardinals, franquia profissional de futebol americano que disputa a liga.

O State Farm é um estádio multifuncional icônico localizado em Glendale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Além de receber os jogos do Cardinals também realiza shows de grandes artistas como Red Hot Chilli Peppers, Taylor Swift, George Strait e Metallica.

No exterior é possível ver as instalações de painéis metálicos em branco, além do teto retrátil em declive. Com capacidade para receber 63.400 torcedores, o estádio foi inaugurado em 2006. Este será o terceiro Super Bowl do State Farm no Arizona, além de dois jogos do National College Football Championship e o NCAA Final Four Basketball Championship em 2017.

O State Farm Stadium é propriedade da empresa Arizona Sports & Tourism Authority e operado pela ASM Global.

Quem vai jogar o Super Bowl 2023?

Em dezembro de 2022, os finalistas do Super Bowl ainda não estão definidos. Porém, dá para saber quais equipes podem chegar até a decisão da temporada.

Na Conferência AFC, cinco times já estão garantidos nos playoffs enquanto na NFC tem quatro elencos com o passaporte carimbados. Com exceção do líder das conferências, eles vão jogar o Wild Card, depois a semifinal e por fim a final em cada um dos lados.

Os dois campeões das finais das Conferências vão jogar o Super Bowl.

Confira um por um os times que já estão garantidos nos playoffs da NFL:

AFC: Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers (Restam 2 vagas de playoff disponíveis).

NFC: Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys (Restam 3 vagas de playoff disponíveis).

Quem vai se apresentar no show do intervalo do Super Bowl 2023 ?

A cantora Rihanna vai se apresentar no show do intervalo no Super Bowl 2023. A notícia foi publicada em setembro pela artista nas redes sociais e confirmada pela NFL e Apple Music na sequência.

Natural de Barbados, Rihanna, de 34 anos, é uma cantora, compositora, atriz e empresária. Seu primeiro grande sucesso foi "Pon de Replay", lançada em 2005, mas ela estourou com "Don't Stop the Music" e "Umbrella", ambos em 2007.

RiRi lançou oito discos em toda a carreira, com destaque para Good Girl Gone Bad, em 2007, Loud, em 2010 e Anti, último trabalho da cantora em 2016.

Não há como saber como será o show de Rihanna no intervalo do Super Bowl em fevereiro, mas em entrevista ao portal TMZ, a artista de Barbados disse estar nervosa, mas animada sobre o evento.

Conheça "Diamonds", um dos maiores sucessos da carreira de Rihanna.



Onde assistir ao Super Bowl 2023 ?

O Super Bowl LVII vai passar nos canais ESPN e Rede TV, além da plataforma de streaming Star+ para todos os estados do Brasil ao vivo.

Na TV aberta, o canal da Rede TV é o grande responsável por exibir as emoções do Super Bowl, o futebol americano querido também por brasileiros. No ano passado, o evento ganhou espaço no canal paulista, com ibope de 0,5 ponto de média, segundo o portal Notícias da TV.

No canal pago, entretanto, o torcedor poderá curtir na ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, assim como o Star +, plataforma de streaming somente para assinantes seja no celular, tablet, computador ou smartv.

LEIA TAMBÉM:

Fortuna de Tom Brady: qual é o patrimônio do marido da Gisele

Regras do Futebol Americano: entenda como funciona