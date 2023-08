Onde assistir Buccaneers x Steelers na pré-temporada da NFL hoje - 11/08

O Tampa Bay Buccaneers terá o seu primeiro jogo ao vivo nesta sexta-feira, 11 de agosto, às 20h, horário de Brasília contra o Pittsburgh Steelers na primeira rodada da pré-temporada da NFL. O Raymond James Stadium será o palco do embate que promete agitar a noite do apaixonado pelo esporte.

Transmissão Buccaneers x Steelers na FL ao vivo hoje

O torcedor pode assistir Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers de graça no DAZN, em parceria com a NFL Game Pass, às 20h para todo o país. Acesse www.dazn.com, se inscreva e assista a pré-temporada como e onde quiser.

Em pré-temporada, o Tampa Bay disputou cinco partidas contra o Steelers, a última em 2019. O desafio para os Buccaneers será jogar sem Tom Brady, astro do futebol americano que anunciou a sua aposentadoria no início deste ano. Na temporada passada o time não chegar na semifinal da conferência após a derrota para o Cowboys.

Para o Steelers, Mike Tomlin e Kenny Pickett prometem uma grande noite de futebol. O grupo ficou em terceiro lugar na AFC Norte na temporada passada, fora dos playoffs, com recorde de 9-8 na classificação. A vitória nesta sexta significa começar a nova edição da NFL com o pé direito.

Horário: 20h

Local: Raymond James Stadium

Onde assistir: DAZN

Regras do Futebol Americano: entenda como funciona

Aposentadoria de Tom Brady

O quarterback de 46 anos não vai jogar no Tampa Bay Buccaneers nesta sexta-feira porque ele se aposentou no ano passado, depois de inúmeras desistências. Em 2021, Tom anunciou que deixaria o futebol, mas voltou atrás da sua decisão e foi para o Tampa, na Flórida.

O ex-marido de Gisele, a top model brasileira, publicou um vídeo em 1º de fevereiro este ano informando aos seguidores que, desta vez, a aposentadoria é de verdade. Tom tem sete títulos do Super Bowl, sendo seis com o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers.

Em seu primeiro ano, Brady conseguiu levar o Tampa para a final, chamada de Super Bowl, derrotando o Kansas City Chiefs por 31-9 no placar. Depois, em 2022, ele não conseguiu manter o alto nível, parando na primeira rodada dos playoffs após a derrota para o Dallas Cowboys.

Próximo jogo

Antes da temporada regular começar na NFL, as equipes disputam a pré-temporada. Cada uma delas joga quatro vezes, sendo dois jogos em casa e dois fora entre os oponentes que elas escolheram.

Para começar com o pé direito, Buccaneers e o Steelers farão de tudo para buscarem a vitória.

Buccaneers:

Jets x Buccaneers - Sábado, 19/08 às 20h30

MetLife Stadium, em Nova York (DAZN)

Steelers:

Steelers x Bills - Sábado, 19/08 às 19h30

Estádio Heinz Field, em Pittsburgh (DAZN)

