Onde assistir Patriots x Seahawks no jogo 1 da NFL 2026

O New England Patriots visita o Seattle Seahawks na quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 21h20 (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, Washington, para dar início à temporada regular da NFL.

Seattle busca ampliar a sequência de 10 vitórias consecutivas que encerrou a última temporada com uma vitória no Super Bowl LX sobre esses mesmos Patriots. New England responde com o ataque aéreo mais eficiente da NFL na temporada passada, com Drake Maye ostentando a melhor taxa de passes completos da liga, com 72% em 2025.

Com a ausência de TreVeyon Henderson na estreia, Stevenson assume um dos papéis mais importantes neste confronto. Espera-se que ele seja o principal recebedor de snaps e jogadas do New England Patriots, com Corey Kiner como seu principal reserva e outras opções provavelmente vindas do time de treinamento.

Essa carga de trabalho é o que o torna tão importante contra Seattle. Os Patriots podem contar com Stevenson nas primeiras descidas e no jogo aéreo, o que lhe dá um caminho direto para ditar o ritmo e manter o ataque no cronograma. Se New England quiser controlar esta partida, Stevenson é o jogador com maior probabilidade de impor esse ritmo.

Como assistir Patriots x Seahawks na NFL

O jogo da NFL hoje será transmitido pela Sportv3 e DAZN, a partir das 21h20 (horário do de Brasília) no quarta, 9 de setembro de 2026.