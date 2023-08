Onde assistir Patriots x Texans na pré-temporada da NFL de graça - 10/08

O Houston Texas visita o New England Patriots na abertura da pré-temporada da NFL nesta quinta-feira, 10 de agosto, no Gillette Stadium, em Massachusetts, a partir das 20h (horário de Brasília). Esta é apenas a segunda vez que as duas equipes se enfrentarão um jogo de preseason.

Transmissão do jogo Patriots x Texans na NFL hoje

A partida entre New England Patriots e Houston Texas será transmitida de graça no DAZN, em parceria com a NFL Game Pass, às 20h, horário de Brasília, para todo o público. Acesse www.dazn.com, inscreva-se com nome e e-mail assista gratuitamente a pré-temporada.

Os adversários não disputaram os playoffs na temporada passada, somando juntos 11 vitórias. O Patriots terminou em oitavo lugar na liga com 8-9, enquanto o Texans marcou 3-13-1, em 30º na NFL. Na temporada regular, o Patriots está invicto em jogos em casa contra o Houston, com recorde de 5 a 0 e uma marca de 2 a 0 na pós-temporada.

Os dois se enfrentaram pela primeira vez na pré-temporada em 19 de agosto de 2017, em Houston, com vitória do Texans por 27-23.

Horário: 20h

Local: Gillette Stadium, em Massachusetts

Onde assistir: DAZN

Como funciona a pré-temporada da NFL?

Antes do pontapé inicial na NFL, a liga norte-americana de futebol americano, a pré-temporada reúne os 32 times para confrontos amistosos entre quatro semanas, onde cada time joga obrigatoriamente quatro partidas, dois em casa e dois como visitante.

Como manda a tradição, as equipes conversam entre si para fomentarem os encontros da pré-temporada e, aí, comunicam para a NFL, responsável pelo último 'sim' no calendário. São quatro semanas, onde cada clube joga uma vez por rodada e sem pontuação ou vantagens, servem exclusivamente para treinamentos.

Ao fim das quatro semanas a temporada regular começa na NFL com 18 rodadas, onde cada elenco tem o direito a uma folga. Os clubes são separados em duas conferências: a AFC, Conferência Americana, e a NFC, a Conferência Nacional, onde dentro delas existem conferências denominadas como leste, oeste, norte e sul.

Calendário da pré-temporada da NFL 2023

As equipes da NFL, a principal liga de futebol americano do mundo, jogam quatro semanas de confrontos amistosos. O duelo entre Patriots e Texans abre a semana enquanto todos os embates estarão disponíveis na DAZN, através da NFL Game Pass.

Confira os jogos da primeira semana da pré-temporada na NFL.

Primeira semana:

Patriots x Texans - hoje, às 20h, no Gillette Stadium

Seahawks x Vikings - hoje, às 23h

Buccaneers x Steelers - sexta-feira (11/08) às 20h

Dolphins x Falcons - sexta-feira (11/08) às 20h

Bengals x Packers - sexta-feira (11/08) às 20h

Lions x Giants - sexta-feira (11/08) às 20h

Browns x Commanders - sexta-feira (11/08) às 20h30

Cardinals x Broncos - sexta-feira (11/08) às 23h

Bears x Titans - sábado (12/08) às 14h

Bills x Colts - sábado (12/08) às 14h

Panthers x Jets - sábado (12/08) às 17h

Cowboys x Jaguars - sábado (12/08) às 18h

Ravens x Eagles - sábado (12/08) às 20h

Rams x Chargers - sábado (12/08) às 22h

Saints x Chiefs - domingo (13/08) às 14h

Raiders x 49ers - domingo (13/08) às 17h

