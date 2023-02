Super Bowl 2023: transmissão de graça e como assistir na TV e celular

Chegou o tão esperado dia! Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, quem vai levar para casa o Troféu Vince Lombardi na temporada da NFL no futebol americano? As equipes disputam o Super Bowl 2023 neste domingo, 12 de fevereiro, no State Farm Stadium, no Arizona, às 20h30 (Horário de Brasília).

A final da NFL tem quatro tempos de 15 minutos, enquanto o intervalo terá mais ou menos 15 minutos, incluindo o show com a artista Rihanna.

O que é o Super Bowl?

O Super Bowl é o jogo da final do campeonato da NFL (National Football League), a liga profissional de futebol americano nos Estados Unidos.

Sempre disputado em partida única, jogam os dois campeões de cada conferência da liga, a Conferência Nacional (NFC), e a Conferência Americana (AFC).

O evento é realizado sempre no começo do ano seguinte à temporada. É a própria liga que define o local da final, assim como o dia e horário. Além do esporte, o intervalo do jogo traz uma super atração musical para o público.

Como assistir o Super Bowl 2023 hoje?

O Super Bowl 2023 terá transmissão da Rede TV, ESPN 2, Star Plus e RedeTV Plus às 20h30, horário de Brasília.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, a Rede TV transmite a partida ao vivo entre Eagles e Chiefs neste domingo. A narração fica por conta de Marcelo do Ó ao lado dos comentaristas Gabriel Golim e Pathy dos Reis.

Enquanto isso, a ESPN será responsável por assumir o controle na TV paga. Fernando Nardini narra o duelo decisivo na temporada da NFL, Paulo Antunes, Conrado Giulietti e Guilherme Cohen comentam os lances.

Mas para o torcedor que gosta de acompanhar tudo pelo celular, dá para sintonizar as plataformas Star+ ou RedeTV Plus. Cada uma delas está disponível somente por assinatura, em diferentes pacotes e valores.

Os streamings poderão ser assistidos no aplicativo para celular, tablet, computador pelo site e na smartv.

Onde será o Super Bowl?

O Super Bowl LVII, a 57ª edição da final, será no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos neste domingo, com a presença das equipes Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

Em cada uma das edições é a NFL quem decide onde será a final da temporada. Este ano, a liga anunciou antes mesmo da competição começar, sem mesmo utilizar o processo de licitação.

Essa é a terceira vez que o State Farm, no Arizona, recebe a final. A última edição foi em 2016, quando foi o palco da vitória do New England Patriots em cima do Seattle Seahawks, com a participação de Tom Brady.

O estádio tem a capacidade para receber 63.400 torcedores. Neste domingo, dia de Super Bowl, promete lotação com a presença de fanáticos do esporte, além de grandes celebridades. O State Farm foi inaugurado em 2006, casa do Arizona Cardinals, na NFL, que recebe também shows e grandes eventos.

Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs

De um lado, o Philadelphia Eagles e do outro o Kansas City Chiefs. Duas grandes equipes da NFL em busca do mesmo sonho: levantar o Troféu Vince Lombardi no Super Bowl 2023.

Os Eagles venceram a Conferência Nacional (NFC), enquanto os Chiefs ganharam a final da Conferência Americana (AFC). Os dois ganharam o direito de disputarem a final da temporada neste domingo.

O time de Filadélfia foi campeão do Super Bowl em 2017, quando venceu o New England Patriots no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, no estado de Minnesota. Este ano, o elenco derrotou o New York Giants na semifinal e depois o San Francisco 49ers.

Enquanto isso, os Chiefs são os favoritos na disputa. O elenco venceu o Jaguers na semifinal e o Bengals, atual vice-campeão da NFL, na decisão da AFC.

