Quem ganhou o Super Bowl 2023: Kansas City Chiefs é campeão da NFL

O Kansas City Chiefs é campeão do Super Bowl 2023! O State Farm Stadium, no Arizona, recebeu a grande final da temporada na NFL neste domingo, 12 de fevereiro. Por 38 a 35, o time do Chiefs venceu o Philadelphia Eagles e assim conquistou o terceiro título do torneio, escrevendo um novo capítulo na história esporte.

No show do intervalo, Rihanna animou o público com alguns dos seus maiores hits.

Como foi o Super Bowl 2023 neste domingo

Foi emoção do começo ao fim no Super Bowl LVII. Duas grandes equipes que brigaram pelo título até o minuto final da decisão neste domingo, sem deixar o torcedor respirar ou piscar.

No fim das contas, o Kansas City Chiefs foi quem levou a melhor no Super Bowl. O elenco venceu o Philadelphia Eagles, conquistando assim o Troféu Vince Lombardi pela terceira vez na história da NFL.

PRIMEIRO E SEGUNDO TEMPO NO SUPER BOWL 2023

Estádio lotado, muita festa, música e os nervos a flor da pele. A grande final da NFL neste domingo trouxe Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs para Arizona em busca do tão sonhado anel e o troféu de campeão.

O jogo começou quente. Passados cinco minutos, os Eagles foram para cima com Kenneth Gainwell, mas o touchdown foi cancelado após a análise verificar que o jogador das águias tocou o cotovelo antes da linha.

Na sequência, o time finalmente conseguiu abrir o placar do Super Bowl LVII. Desta vez com Jalen Hurts, com direito a extra point para anotar sete pontos de uma vez.

Patrick Mahomes, o astro dos Chiefs, foi rápido em reverter o placar. O atleta acertou o passe para Travis Kelce, o tight end dos Chiefs, que correu sozinho para a endzone e conseguiu deixar o placar igual. 7 a 7.

Emoção do começo ao fim. No início do segundo tempo, os Eagles não tiraram o pé e conquistaram mais um touchdown, desta vez com passe de Hurts para AJ Brown, avançando 45 jardas, além do extra point.

Nem tudo parecia perdido. Com pouco mais de 9 minutos no relógio, os Chiefs conseguiram empatar de maneira surpreendente. Hurts soltou a bola mas Nick Bolton foi mais rápido do que o rival. Agarrou a bola, recuperou e correu para a área para conquistar o touchdown.

O confronto seguiu equilibrado para os dois lados. No finalzinho da segunda etapa, Hurts mais uma vez avançou para conquistar o touchdown e assim virar o placar em 21 a 14 para os Eagles. Extra point também foi convertido.

Segundos para terminar o segundo tempo e o show do intervalo começar. Os torcedores estavam prontos para Rihanna, a estrela do pop que retornou aos palcos depois de cinco anos. Antes, a polêmica envolvendo Hurts e Smith, com direito a revisão.

Após a revisão, o árbitro assinalou passe incompleto. Terceira descida para os Eagles. Os minutos finais tiveram descidas, muitos passes e até chutes, mas nada de mudar o placar. A partida seguiu para o intervalo com 21x14 para os Eagles.

SHOW DA RIHANNA NO INTERVALO

Assim que o segundo tempo acabou, os profissionais o evento correram para o campo para instalarem as estruturas que receberiam o show do intervalo.

Rihanna, cantora e empresária, entrou no palco com luzes em vermelho, branco e preto. Usando um macacão vermelho com uma jaqueta da mesma cor, a cantora fez o público cantar e dançar ao som de alguns dos seus maiores hits da carreira.

Ela abriu a noite com "Bitch Better Have My Money", seguindo com trecho de "Where Have You Been", depois o refrão de "Only Girl (In The World)" e aí o comecinho de "We Found Love".

Riri também cantou "Rude Boy" e fez o público delirar e gritar o seu nome. A música, entretanto, levou um ritmo de funk. Teve também "Work", "Wild Thoughts", "Pour It Up", "All Of The Lights" e "Run This Town".

Rihanna finalizou com "Umbrella" e "Diamonds".

VOLTA DO JOGO

Fim do show do intervalo, os jogadores retornaram do vestiário para o gramado do State Farm Stadium para o início do terceiro tempo. Com o placar de 24 a 14 para os Eagles, os Chiefs voltaram com todo o gás necessário.

Em boa atuação de Mahomes, Pacheco e Moore, o elenco de Kansas apareceu cada vez mais no terceiro tempo. Com nove minutos no relógio, o running back Isiah Pacheco chegou em cheio com 75 jardas avançadas e touchdown, além do ponto extra.

Os Eagles ainda tiveram field goal, com mais três pontos em seu favor. Fim do terceiro tempo em 27 x 21.

7th round rookie scoring a TD in the Super Bowl. Pretty cool, @isiah_pachecoRB. 📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/xQUel4FaYY — NFL (@NFL) February 13, 2023

O quarto período teve emoção dos dois lados. Ponto por ponto, tudo ou nada para os dois lados. Os Chiefs marcaram touchdown aos 12 minutos. Mahones em conjunto com Toney, conseguiu a virada para o elenco do Kansas, com o placar de 28 a 27 diante dos Eagles, com direito a extra point.

Patrick Mahones, que buscou o seu segundo Super Bowl, não parou um minuto. Aproveitando as falhas da defesa da equipe dos Eagles, ele encontrou Moore e anotou mais um touchdown aos Chiefs, também com extra point.

Os Eagles ainda empataram a partida em 35 a 35, com touchdown de Hurts, o destaque das Águias na final desta temporada.

No finalzinho da partida, Mahomes foi novamente o nome de destaque. Ele levou o ataque para frente, na redzone, e Butker deu o nome da vitória com o placar de 38 a 35.

Premiação do Super Bowl

Se engana quem pensa que o campeão do Super Bowl leva apenas o Troféu Vince Lombardi e o título de melhor equipe na temporada para casa. A bela estatueta em prata, produzida pela Tiffany, não é o único prêmio que o elenco garante.

Produzida pela empresa norte-americana de joias, a Tiffany, o troféu Vince Lombardi leva o nome do primeiro técnico campeão na NFL, na época do Green Bay Packers, desde 1970. É de prata esterlina e possui uma bola oval de futebol americano esculpida na parte de cima.

Segundo o jornal AS divulgou, todos os membros da equipe vencedora da temporada receberá US$ 157.000, servindo como bônus em dinheiro. Na cotação de fevereiro, o valor é o mesmo que R$ 819.

Já o time perdedor vai embolsar em dinheiro a quantia de US$ 82 mil, o mesmo que 428 mil reais.

Todos os campeões do Super Bowl

Em toda a história do Super Bowl, vinte equipes no futebol americano conquistaram o Troféu Vince Lombardi e o tão desejado anel da temporada.

Os maiores vencedores da história são Pittsburgh Steelers e New England Patriots, com seis títulos para cada. Logo atrás vem Dallas Cowboy e San Francisco 49ers com cinco cada.

Os únicos times que nunca conquistaram um troféu da NFL são Tennessee Titans, Atlanta Falcons, San Diego Chargers, Bufallo Bills, Minnesota Vikings, Arizona Cardinals, Detroit Lions, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Houston Texans e Carolina Panthers.

Confira a lista completa dos campeões do Super Bowl na história.

Pittsburgh Steelers – 6 títulos (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

New England Patriots – 6 títulos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019)

Dallas Cowboy – 5 títulos (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

San Francisco 49ers – 5 títulos (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)

Green Bay Packer – 4 títulos (1967, 1968, 1997, 2011)

New York Giants – 4 títulos (1987, 1991, 2008, 2012)

Kansas City Chiefs – 2 títulos (1070, 2020 e 2022)

Los Angeles Raiders – 3 títulos (1977, 1981, 1984)

Washington Redskins – 3 títulos (1983, 1988, 1992)

Denver Broncos – 3 títulos (1998, 1999, 2016)

Los Angeles/St. Louis Rams – 2 títulos (2000 e 2021)

Miami Dolphins – 2 títulos (1973 e 1974)

Baltimore/Indianapolis Colts – 2 títulos (1971, 2007

Baltimore Ravens – 2 títulos (2001, 2013)

Tampa Bay Buccaneers – 2 títulos (2003, 2021)

New York Jets – 1 título (1969)

Philadelphia Eagles – 1 título (2018)

Seattle Seahawks – 1 título (2014)

New Orleans Saints -1 título (2010)

Chicago Bears – 1 título (1986)

