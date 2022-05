Onde assistir 500 milhas de Indianápolis hoje e horário da Fórmula Indy

Confira onde assistir as 500 milhas hoje. Foto: Reprodução / Joe Skibinski / Fórmula Indy

Etapa mais esperada do ano na Fórmula Indy acontece neste domingo, 29 de maio de 2022, nos Estados Unidos

Prova mais esperada do ano por apaixonados em automobilismo, a Fórmula Indy recebe a 106ª edição das 500 milhas de Indianápolis neste domingo, 29 de maio, no Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Com brasileiros na pista, saiba onde assistir 500 milhas de Indianápolis ao vivo hoje.

Onde assistir 500 milhas de Indianápolis hoje?

A corrida das 500 milhas de Indianápolis hoje vai passar ao vivo na TV Cultura, ESPN 4 e Star +, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, a Cultura vai exibir todas as emoções das 500 milhas ao vivo e de graça. Basta sintonizar o canal em seu televisor e curtir.

Outra opção é o canal da ESPN 4, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Comandando a narração, Thiago Alves assume o microfone com comentários de Christian Fittipaldi, Victor Martins e Edgar Mello Filho.

Para acompanhar online, o serviço de streaming Star + disponibiliza a transmissão em seu aplicativo.

Informações da Fórmula Indy nas 500 milhas de Indianápolis hoje:

Data: 29/05/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Indianapolis Motor Speedway, em Indiana, nos Estados Unidos

Onde assistir: TV Cultura, ESPN 4 e Star +

Grid de largada das 500 milhas de Indianápolis

O grid de largada foi definido durante o último domingo, em Indianápolis, nos Estados Unidos, onde todos os pilotos entraram na pista para disputar.

Scott Dixon, da equipe Chip Ganassi, conquistou a primeira posição e por isso vai largar em primeiro lugar neste domingo, 29 de maio. Fechando o pódio estão Álex Palou e Rinus VeeKay.

Representando o Brasil, estão Tony Kanaan em 6º lugar no grid de largada e Hélio Castroneves, em 27º lugar. Fique de olho e torça.

Confira o grid de largada completo das 500 milhas de Indianápolis hoje.

1º Scott Dixon (Chip Ganassi)

2º Álex Palou (Chip Ganassi)

3º Rinus VeeKay (Ed Carpenter)

4º Ed Carpenter (Ed Carpenter)

5º Marcus Ericsson (Chip Ganassi)

6º Tony Kanaan (Chip Ganassi)

7º Pato O’Ward (Arrow McLaren)

8º Felix Rosenqvist (Arrow McLaren)

9º Romain Grosjean (Andretti)

10º Takuma Sato (Dale Coyne)

11º Will Power (Team Penske)

12º Jimmie Johnson (Chip Ganassi)

13º David Malukas (Dale Coyne)

14º Josef Newgarden (Team Penske)

15º Santino Ferrucci (Dreyer & Reinbold)

16º Simon Pagenaud (Meyer Shank)

17º JR Hildebrand (A. J. Foyt)

18º Conor Daly (Ed Carpenter)

19º Callum Ilott (Juncos Hollinger)

20º Alexander Rossi (Andretti)

21º Graham Rahal (Rahal Letterman)

22º Sage Karam (Dreyer & Reinbold)

23º Marco Andretti (Andretti Herta)

24º Devlin DeFrancesco (Andretti Steinbrenner)

25º Colton Herta (Andretti Autosport)

26º Scott McLaughlin (Team Penske)

27º Hélio Castroneves (Meyer Shank)

28º Kyle Kirkwood (A. J. Foyt)

29º Dalton Kellett (A. J. Foyt)

30º Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren)

31º Christian Lundgaard (Rahal Letterman)

32º Jack Harvey (Rahal Letterman)

33º Stefan Wilson (DragonSpeed /Cusick Motorsports)

Conheça a pista das 500 milhas de Indianápolis

Uma das provas mais importantes do ano na Fórmula Indy é realizada no Indianapolis Motor Speedway, na cidade de Indianapolis, nos Estados Unidos.

A pista traz aos pilotos grandes desafios, prometendo também aos telespectadores e torcedores grandes emoções e disputa. Ao todo, são quatro curvas inclinadas a 9 graus, de acordo com informações do site da Indy Car.

Além disso, as retas da pista tem de 5 e 8 milhas de comprimento, onde o tempo é suficiente para cada piloto se recuperar e seguir até a próxima curva.

Fórmula Indy calendário 2022

A prova deste domingo é a sexta etapa da temporada 2022 na Fórmula Indy. Ao todo, 16 etapas serão realizadas este ano na competição, prometendo grande rivalidade e disputa do começo ao fim.

A competição deu início com o GP de São Petersburgo, na Rússia, onde o australiano Scott McLaughin levou a melhor, realizado em fevereiro. Josef Newgarden já conquistou duas vitórias, enquanto Scott, Pato e Colton venceram uma cada.

Confira a programação completa da temporada.