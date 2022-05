Onde assistir a corrida da F1 hoje ao vivo: transmissão do GP da Espanha

Se prepare, torcedor da Fórmula 1, pois o Grande Prêmio da Espanha vai começar. Neste domingo, 22 de maio, os pilotos entram no Circuito de Barcelona-Catalunha, para disputar a sexta prova da temporada, prometendo grandes emoções e muita rivalidade. Com início a partir das 10h, pelo horário de Brasília, confira a seguir onde assistir a corrida da F1 hoje ao vivo.

Onde assistir a corrida da F1 hoje ao vivo?

A corrida da Fórmula 1 hoje vai passar ao vivo na BAND, na TV aberta, a partir das 10h, pelo horário de Brasília, direto do Circuito de Barcelona-Catalunha.

O canal exibe as emoções do GP da Espanha para todos os estados do Brasil. A transmissão entretanto, começa um pouco mais cedo, a partir das nove horas da manhã, com detalhes dos carros, informações e reportagens especiais.

Para assistir online, você pode acessar o site da emissora (www.band.uol.com.br) e acompanhar a transmissão de graça e ao vivo. O aplicativo da BAND também exibe através do celular, computador e tablet as emoções da corrida.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com)

Rádio BandNewsFMHorário: 10h (Horário de Brasília)

Qual é o grid de largada para hoje?

Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em primeiro lugar após conquistar a pole position no treino classificatório da Espanha. Max Verstappen, da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari, estarão em segundo e terceiro lugar respectivamente no grid de largada.

O treino mostrou mais uma vez o lado da rivalidade entre Charles e Verstappen, que vem crescendo cada vez mais na temporada da Fórmula 1. Leclerc dominou o Q1, enquanto o holandês levou a melhor no Q2.

No Q3, última rodada para chegar até a pole position, o piloto da Red Bull anotou o tempo mais rápido até que, nos minutos finais, Leclerc retornou para a pista e marcou qm18s750, conquistando a primeira posição.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

O calendário da Fórmula 1 já está na sexta prova da temporada. Até aqui, Charles Leclerc venceu duas provas, enquanto Max Verstappen faturou três. Entretanto, e o monegasco quem lidera a classificação dos pilotos com 104 contra 85.

São 22 provas este ano na Fórmula 1, começando em Bahrein e seguindo até o Grande Prêmio de Abu Dhabi, em novembro. A prova da Rússia foi cancelada após a invasão das tropas russas na Ucrânia em fevereiro.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina