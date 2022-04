Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje e horário do GP de Imola 2022

O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade italiana de Imola, recebe neste domingo, 24 de abril, o Grande Prêmio de Emilia Romagna a partir das 10h (Horário de Brasília), para a quarta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. Verstappen venceu a corrida sprint e por isso vai largar em primeiro lugar. Para saber onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje, confira no texto.

+ Ingressos da Fórmula 1 em 2022: onde comprar, preços e datas

Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje?

O GP de Imola 2022 hoje vai ser transmitido na BAND, na TV aberta, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

O canal da BAND vai transmitir para todos os estados do Brasil a corrida deste domingo, 24 de abril, diretamente de Imola, na Itália. Sérgio Maurício vai comandar a grande festa, com participação de Reginaldo Leme, Max Wilson e Mariana Becker diretamente do paddock.

Para assistir online, basta acessar o site oficial da Band (www.band.uol.com.br) e acompanhar as imagens totalmente de graça. Se preferir, pode também baixar o aplicativo BandPlay em seu Android ou iOS e assistir.

O reprise da corrida de hoje vai ser transmitido às 22h15, no canal BandSports, pela TV por assinatura.

Data: 24/04/2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, na Itália

Onde assistir: BAND, Site da BAND e BandPlay

Quem vai largar em primeiro hoje? Grid de largada da F1

Max Verstappen, da Red Bull, é quem vai largar em primeiro na corrida de Imola neste domingo. Complementam o pódio Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Perez, também da Red Bull.

A corrida sprint foi realizada ontem para determinar o grid de largada na Itália. As equipes da Ferrari e Red Bull dominaram a disputa. Charles Leclerc assumiu a ponta e de lá não saiu, com Verstappen atrás buscando diminuir a diferença por todo custo.

A decepção ficou com a Mercedes, enquanto Magnussen, da Haas, e Lando Norris, da McLaren, despontaram. Na penúltima volta da sprint race, Verstappen aproveitou as falhas no carro de Leclerc e ultrapassou o rival, tomando a liderança para fechar em primeiro no grid de largada de hoje.

A seguir, confira como ficou a classificação completa.

Grid de largada da Fórmula 1 hoje

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Sérgio Perez (Red Bull)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Lando Norris (McLaren)

6º Daniel Ricciardo (McLaren)

7º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8º Kevin Magnussen (Haas)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Mick Schumacher (Haas)

11º George Russell (Mercedes)

12º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13º Sebastian Vettel (Aston Martin)

14º Lewis Hamilton (Mercedes)

15° Lance Stroll (Aston Martin)

16º Esteban Ocon (Alpine)

17º Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º Alexander Elbon (Williams)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Calendário da Fórmula 1 em 2022

A temporada 2022 da Fórmula 1 conta com 22 provas nos mais diferentes países. Até o momento, três provas já foram realizadas, com duas vitórias de Charles Leclerc e uma de Max Verstappen.

A prova de Imola, neste domingo, é a quarta etapa. A próxima é o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, estreante na temporada. É importante ressaltar também que o GP da Rússia foi retirado do calendário.