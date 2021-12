Ingressos da Fórmula 1 em 2022: onde comprar, preços e datas

O Grande Prêmio de São Paulo em 2021 em Interlagos, onde Lewis Hamilton (Mercedes) venceu, foi um sucesso tão grande que a venda de ingressos da Fórmula 1 para o ano que vem se esgotasse rapidamente. Dois dias foram necessários para que todos os lugares das arquibancadas terminassem, tempo recorde. Ainda tem ingressos para a Fórmula 1 em 2022 a venda? Confira os preços e onde comprar.

Quanto custa o ingresso para Fórmula 1 em 2022?

O site oficial de vendas de ingressos, o F1 São Paulo, informou os valores dos ingressos tanto para a arquibancada como também para o VIP. Já esgotados, os sete setores tem os preços variados entre 355 até dois mil reais, dependendo do lugar que o torcedor deseja para assistir.

Ainda há ingressos para comprar das áreas vip Grand Prix Club, Pit Stop Club e Orange Tree Club, disponíveis no site eventim.com.br/f1saopaulo. Os preços vão de R$5.700,00 até R$13.600,00, com regalias como open bar e food, visita ao paddock e grid de largada, monitores em todo o salão e área de entretenimento.

Por fim, a organizadora da Fórmula 1 no Brasil não informou se novos lotes serão abertos no ano que vem, próximo da data da etapa.

ARQUIBANCADA:

Setor G: R$355,00

Setor R: R$645,00

Setor H: R$ 875,00

Setor D: R$2,990,00

Setor M: R$1,095,00

Setor B: R$3,480,00

Setor A: R$495,00

SETOR VIP:

Orange Tree Club: R$5.700,00

Grand Prix Club: R$13.600,00

Pit Stop Club: R$7,500,00

Como comprar o ingresso da Fórmula 1 de 2022?

A representante oficial da Fórmula 1 no Brasil abriu o pré-cadastro para as vendas dos ingressos em 14 de novembro, onde os interessados pelo ticket da corrida poderiam adquirir o seu lugar na lista de espera. Assim, com as vendas abertas, teria a vantagem de compra em primeiro lugar.

O Eventim, site que é responsável pela venda de tickets da Fórmula 1 no Brasil, abriu as vendas em 9 de dezembro de 2021 onde as arquibancadas se esgotaram rapidamente em tempo recorde de dois dias. Agora, o torcedor só poderá comprar o setor VIP.

Para acessar, basta entrar no site oficial (www.eventim.com.br/f1saopaulo), abrir o mapa de Interlagos que é mostrado (foto abaixo) e escolher o setor que deseja comprar. Abaixo do gráfico, a seta de “Área VIP” é onde o internauta deve clicar.

Ao ser direcionado para a página do setor VIP, o torcedor conseguirá observar todos os preços e opções para adquirir no evento, sob diferentes preços.

Escolhido, precisa apertar o botão + que aparece em laranja, e então, só finalizar a compra.

Fórmula 1 em 2022 será no Interlagos

O Autódromo de Interlagos está confirmado para a Fórmula 1 em 2022, constando no calendário oficial que a FIA divulgou nas redes sociais com todas as provas. O evento será realizado entre os dias 11, 12 e 13 de novembro do ano que vem em São Paulo.

Pela temporada de 2020, São Paulo não recebeu a etapa por conta da pandemia, já que a cidade contou com altos números de casos e mortes.

Em 2021, a etapa no Brasil teve muita ação, trazendo a corrida sprint, formato experimental que poderá substituir o treino de classificação no sábado. Trata-se de uma corrida rápida de 30 minutos e sem entrada para os boxes onde as posições finais da prova define o grid de largada para o domingo. Além disso, o primeiro lugar ganha 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro somente 1.

Lewis Hamilton ganhou a prova em ultrapassagem histórica diante de Max Verstappen, o campeão da temporada. Ao fim da corrida, o britânico da Mercedes levantou a bandeira do Brasil, repetindo o gesto de Ayrton Senna.