Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje: transmissão GP de Azerbaijão

Mais um capítulo da temporada na Fórmula 1 será escrito na manhã deste domingo, em 12 de junho. O Grande Prêmio do Azerbaijão, a oitava prova do ano, traz os pilotos para disputar no Circuito Urbano de Baku, na cidade de Baku, a partir das 08h (horário de Brasília). Com muita rivalidade e emoção, saiba onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje.

No GP do Azerbaijão, serão 51 voltas no circuito de rua de Baku neste domingo.

Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje ao vivo?

A corrida da Fórmula 1 hoje será transmitida na BAND, pela TV aberta, a partir das 8 horas da manhã, no horário de Brasília.

Pela TV aberta, a emissora exibe para todos os estados do Brasil a disputa em Azerbaijão com a presença do narrador Sergio Maurício, os comentaristas Max Wilson, Reginaldo Leme e a repórter Mariana Becker.

Se não puder acompanhar pela TV, então pode tentar o site do canal (www.band.uol.com) pelo celular, tablet ou até no computador. Se preferir, pode tentar através do aplicativo BandPlay ou até mesmo pela BandNews FM.

BAND: Sky: 13, 413 / Oi: 7, 607, 960 / Claro: 22, 522, 505 / Vivo: 226, 769, 223, 923, 19, 519

Grid de largada do GP do Azerbaijão

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position no treino classificatório e por isso ganhou o direito de largar em primeiro lugar neste domingo. Fecham o pódio Sergio Perez e Max Verstappen, da Red Bull. O companheiro do monegasco, Carlos Sainz, ficou na quarta posição.

Perez, vencedor do GP de Mônaco, parecia mais confiante do que nunca dentro da pista de Baku. O mexicano negou a tomar a liderança de Leclerc, além de disputar também com o seu companheiro de equipe.

A Mercedes, por outro lado, conseguiu se manter próximo das primeiras posições, mas nada animador e diferente aos torcedores da equipe. A AlphaTauri, entretanto, conseguiu bons resultados com os seus dois pilotos.

Classificação dos pilotos da Fórmula 1

Com quatro vitórias na temporada, Max Verstappen (Red Bull) é o líder da classificação dos pilotos na Fórmula 1, seguido de Charles Leclerc (Ferrari), com duas conquistas.

A pontuação do holandês é de 125 pontos, com diferença para a do monegasco entre 116. Se Leclerc vencer neste domingo, a vantagem do atual campeão mundial cai.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 125 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 116 pontos

3 Sérgio Perez (Red Bull) – 110 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 84 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 83 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes ) – 50 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 48 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 40 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 30 pontos

10 Kevin Magnussen (Haas) – 15 pontos

11 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 11 pontos

13 Fernando Alonso (Alpine) – 10 pontos

14 Pierre Gasly (Alpha Taury) – 6 pontos

15 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 5 pontos

16 Alexander Albon (Williams)– 3 pontos

17 Lance Stroll (Aston Martin) – 2 pontos

18 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

21 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Conheça o Circuito Urbano de Baku na F1

O Circuito Urbano de Baku recebeu pela primeira vez uma prova da Fórmula 1 em 2016, quando passou a integrar o calendário oficial da liga. Porém, era chamado de Grande Prêmio da Europa, até mudar oficialmente para Azerbaijão, nome do país que recebe a etapa.

Em 2020, a prova não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19. Em 2021, ela voltou a receber os pilotos na disputa mais querida do automobilismo. O vencedor foi Sergio Perez, da Red Bull.

Com 51 voltas no circuito, os pilotos devem se manter atentos em cada uma das curvas e espaços da pista já que, assim como em Mônaco, o circuito também é feito nas ruas da cidade de Baku. O destaque fica para a curva 1, onde consegue receber até três carros lado a lado.