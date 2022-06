Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP do Azerbaijão 2022

Charles Leclerc, da Ferrari, fez a pole position no treino de classificação da Fórmula 1 neste sábado, 11 de junho, e por isso vai largar em primeiro lugar na corrida de amanhã, o Grande Prêmio de Azerbaijão, no Circuito Urbano de Baku. Completam o pódio os pilotos da Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen. Confira como ficou o grid de largada da Fórmula 1 completo.

Como ficou o grid de largada da Fórmula 1?

Quem conquistou a pole position neste sábado foi Charles Leclerc, da Ferrari, sob o tempo de 1m41s359, no treino classificatório para o GP de Azerbaijão 2022. Correndo no Circuito Urbano de Baku, os pilotos Sergio Perez e Max Verstappen, da Red Bull, complementam o pódio.

Pelo Q1, as equipes de Red Bull e Ferrari logo dominaram a pista de Baku com os tempos mais rápidos para assumir então as primeiras posições. A Mercedes deu o primeiro passo com Hamilton, mas foi Russell quem levou a melhor até e foi para a quarta posição.

Leclerc fez o tempo de 1m42s865 e assumiu a ponta na primeira parte do treino. Ao mesmo tempo, Perez conseguiu superar o monegasco até Verstappen, companheiro do mexicano, marcar 1m42s722 e reverter em seu favor.

Stroll, próximo dos minutos finais, bateu na barreira de proteção na curva 7, com bandeira vermelha na pista. Dez minutos após a parada, a corrida foi retomada. Ao fim do Q1, foram eliminados Magnussen, Albon, Latifi, Stroll e Schumacher.

Para o Q2, os pilotos da Red Bull disputaram tempo por tempo, até a Ferrari lançar-se com Leclerc e Sainz. O espanhol, entretanto, foi quem marcou a volta mais rápida.

Perez, vencedor do GP de Mônaco, assumiu novamente a liderança com 1 segundo de diferença com o espanhol da Ferrari. Leclerc tentou ultrapassar o rival, mas não conseguiu. Por fim, acabaram fora Norris, Ricciardo, Ocon, Zhou e Bottas.

Chegada a hora de disputar o Q3 para definir o grid de largada, Perez e Leclerc deram os primeiros passos para a volta mais rápida. Sainz fez a primeira tentativa, mas ficou atrás do monegasco.

Próximo dos 5 minutos, Leclerc acabou escorregando com o carro. O mesmo aconteceu com o Perez, batendo no muro de proteção, mas sem complicações para os dois.

Os pilotos da Red Bull seguiram na pista. Nos minutos finais, Leclerc marcou 1m41s359 e largou na frente para cravar a pole position. Pérez buscou, mas não conseguiu ultrapassar o monegasco. Verstappen terminou em terceiro lugar e ficou fora da primeira fila.

Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã – GP de Azerbaijão 2022

1º Charles Leclerc (Ferrari)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º George Russell (Mercedes)

6º Pierre Gasly (AlphaTauri)

7º Lewis Hamilton (Mercedes)

8º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9º Sebastian Vettell (Aston Martin)

10º Fernando Alonso (Alpine)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Daniel Ricciardo (McLaren)

13º Esteban Ocon (Alpine)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Alexander Albon (Williams)

18º Nicholas Latifi (Williams)

19º Lance Stroll (Aston Martin)

20º Mick Schumacher (Haas)

Que horas começa a corrida amanhã na Fórmula 1?

A corrida de amanhã na Fórmula 1, o Grande Prêmio do Azerbaijão, vai começar a partir das 08h, pelo horário de Brasília, no Circuito Urbano de Baku, na cidade de Baku.

Esta é a oitava prova da temporada na Fórmula 1, onde todos os vinte pilotos entram na pista para buscar a vitória em competição que promete grandes emoções e principalmente muita rivalidade entre Leclerc e Verstappen, os favoritos ao título este ano.

Para assistir ao vivo a Fórmula 1, você deve sintonizar o canal da BAND, na TV aberta, no horário marcado para começar a corrida. A transmissão é totalmente gratuita e conta com a participação de Sérgio Maurício, Max Wilson, Reginaldo Leme e Mariana Becker.

Se preferir, também pode curtir ao vivo através do aplicativo BandPlay ou então no site da emissora.