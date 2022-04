Onde assistir a F1 ao vivo? Que horas vai ser o reprise GP da Austrália?

Neste domingo, 10 de abril, os pilotos entram na pista para disputar a terceira etapa da Fórmula 1 na temporada 2022, o Grande Prêmio da Austrália, realizado no Circuito de Albert Park, em Melbourne. Com transmissão pela madrugada, a partir das 02h da manhã, saiba onde assistir a F1 ao vivo e quando será o reprise.

Onde assistir a F1 ao vivo hoje?

A corrida da Fórmula 1 no GP da Austrália hoje será transmitida ao vivo pela Rede Bandeirantes, na TV aberta, a partir das 02h da madrugada, pelo horário de Brasília.

Para assistir ao vivo, basta sintonizar no canal principal da emissora até mesmo afiliadas ao redor dos país, com transmissão gratuita para todos os estados. A transmissão tem início a partir das 01h, na madrugada, sob o comando de Reginaldo Leme e Max Wilson.

Outra opção para quem prefere acompanhar online é o site da BAND (www.band.uol.com.br), que retransmite com imagens a corrida ao vivo, assim como no próprio aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Aplicativo BandPlay, BandNews FM e Band.com.br

Horário da F1 hoje: 02h

Quando vai passar o reprise do GP da Austrália?

O reprise do Grande Prêmio da Austrália vai passar no canal BandSports, disponível somente para assinantes que possuem operadoras de TV paga. A emissora pode ser encontrada através das plataformas Sky, Oi, Vivo e Claro, dependendo do pacote de cada torcedor.

Neste domingo, a corrida será reprisada em dois horários pelo canal. Anote em sua agenda que o primeiro, será reexibido a partir das 11 horas da manhã e, depois, a partir das 22h30, dez horas da noite, pelo horário de Brasília.

Por isso, se você perdeu ou não conseguiu assistir a corrida da Fórmula 1 no horário exato, pode acompanhar através do canal da Tv por assinatura.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Calendário da Fórmula 1 em 2022

A temporada 2022 da Fórmula 1 começou em todo o vapor. A rivalidade entre a Ferrari e a Red Bull ascendeu a chama nos apaixonados pelo esporte, deixando a disputa cada vez mais acirrada nas pistas ao redor do mundo.

A temporada começou em Bahrein, e vai terminar em Abu Dhabi, no dia 20 de novembro de 2022. Este ano, porém, a Rússia está fora do calendário após a invasão das tropas russas na Ucrânia.

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – 08 a 10 de abril no Circuito de Albert Park

GP de Emilia Romagna – 22 a 24 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

