Onde assistir a Fórmula 1 em 2022? Calendário da temporada e datas

Toda a emoção da Fórmula 1 está de volta no próximo fim de semana, 20 de março, pela temporada 2022. Com vinte e duas provas no ano, os pilotos se preparam para pisar no acelerador e disputar o título ao fim do ano. Com o início da competição, os torcedores querem saber onde assistir a Fórmula 1 na temporada 2022.

Onde assistir a Fórmula 1 em 2022?

A corrida da Fórmula 1 em 2022 vai passar exclusivamente na Rede Bandeirantes, emissora da TV aberta, aos finais de semanas indicados no calendário da temporada. O canal transmite para todo o Brasil o treino de classificação aos sábados e a corrida no domingo, ao vivo e de graça.

É possível também assistir todos os lances da temporada 2022 da Fórmula 1 será o canal BandSports, disponível apenas em operadoras por assinatura. A emissora, pertencente também ao grupo Bandeirantes, exibe os treinos livres na sexta-feira, o treino de classificação ao sábado e o reprise da corrida no domingo à noite.

Para quem prefere acompanhar pelo celular, 0 site da Band (www.band.uol.com.br) retransmite o sinal do canal aberto também de graça. O mesmo acontece com o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS de maneira gratuita.

Por fim, a Liberty Media em parceria com a Fórmula 1 lançou a F1 TV, disponível no site (www.f1tv.formula1.com) sob os valores de R$39,90 por ano e R$26,99 também ao ano. A plataforma disponibiliza as transmissões ao vivo dos treinos e corridas, assim como câmeras exclusivas a bordo do piloto e aos rádios da equipe.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Os pilotos vão dar o start na nova temporada da Fórmula 1 através do GP do Bahrein, no Oriente Médio, na próxima sexta-feira, 18 de março, com os treinos livres na primeira etapa.

A temporada 2022 da Fórmula 1 conta com 22 provas, terminando em 20 de novembro, no Circuito de Yas Marina, com o GP de Abu Dhabi. Também aparecem no calendário as etapas de Interlagos, no Brasil, e a estreia de Miami, nos Estados Unidos. Por outro lado, a Rússia teve o seu GP cancelado após a guerra com a Ucrânia acontecer no território.

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022.

GP de Bahrein – 18 a 20 de março de 2022 no Circuito Internacional do Bahrein

GP da Arábia Saudita – 25 a 27 de março no Circuito Internacional de Jeddah

GP da Austrália – 08 a 10 de abril no Circuito de Albert Park

GP de Emilia Romagna – 22 a 24 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

GP de Miami – 06 a 08 de maio no Miami Gardens

GP da Espanha – 20 a 22 de maio no Circuito da Catalunha

GP de Monaco – 27 a 29 de maio no Circuito de Mônaco

GP de Azerbaijão – 10 a 12 de junho no Circuito Urbano de Baku

GP do Canadá – 17 a 19 de junho no Circuito Gilles Villeneuve

GP da Grã-Bretanha – 01 a 03 de julho no Circuito de Silverstone

GP da Áustria – 08 a 10 de julho no Red Bull Ring

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Quem são os pilotos da Fórmula 1 em 2022?

As equipes também sofreram alterações. No quadro de pilotos, alguns deles trocaram de equipes enquanto outros foram desclassificados ou até mesmo desligados do comando do time.

Uma das principais mudanças para 2022 na Fórmula 1 é a troca George Russell, 23 anos, da Williams para a Mercedes. Em seu lugar, o tailandês Alexander Albon será o segundo piloto ao lado do francês Nicholas Latifi.

Já Valtteri Bottas, ex-companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes em 2021, agora vai dirigir na Alfa Romeo ao lado do chinês Guanyu Zhou. Isso porque Antonio Giovinazzi optou por desligar-se da equipe e seguir para a Fórmula E nesta temporada.

Outra mudança brutesca aconteceu na Haas. Nikita Mazepin foi desligado do time após a Fórmula 1 tomar medidas drásticas por conta da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, iniciada em março de 2022. Em seu lugar, o finlandês Kevin Magnussen tomou conta.

Confira todos os pilotos e as equipes que estarão na temporada da F1.

Mercedes: Lewis Hamilton e Geroge Russell

Red Bull: Max Verstappen e Sérgio Perez

Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

McLaren: Daniel Riccardo e Lando Norris

Alpine: Esteban Ocon e Fernando Alonso

Aston Martin: Sebastian Vettel e Lance Stroll

Williams: Nicholas Latifi e Alexander Albon

Alpha Tauri: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

Alfa Romeo: Guanyu Zhou e Valtteri Bottas

Haas: Kevin Magnussen e Mick Schumacher

Vai ter Sprint Race em 2022 na Fórmula 1?

Assim como foi na temporada passada, a Fórmula 1 vai apresentar a corrida sprint em 2022, novo modelo que substitui o treino classificatório aos sábados. No ano passado, a Fórmula 1 realizou a Sprint em Silverstone, Monza e Brasil, em formato experimental.

De acordo com a liga, as etapas da Emilia Romagna, na Itália, na Áustria e São Paulo contarão com a corrida especial em um formato diferente do que o torcedor conhece. A prova serve especialmente para definir o grid de largada da corrida de domingo.

Este ano, os oito primeiros colocados da corrida Sprint Race ganham pontos, sendo o primeiro colocado faturando 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6 e assim sucessivamente até o oitavo com 1 ponto.

Além disso, o piloto que terminar com o melhor tempo na qualificação, a corrida da sexta-feira, será o pole position para a corrida da Sprint, no sábado.

