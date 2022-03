Onde assistir a Fórmula 1 hoje: transmissão do GP da Arábia Saudita 27/3

Onde assistir a Fórmula 1 hoje? Grande Prêmio da Arábia Saudita vai passar na Band, na TV aberta, a partir das 14h (horário de Brasília), neste domingo, 27 de março de 2022, no Circuito de Jeddah, na cidade de Gidá. Confira a seguir todas as informações sobre a segunda corrida do ano neste domingo.

Onde assistir a Fórmula 1 hoje ao vivo

A corrida da Fórmula 1 hoje vai ser transmitida ao vivo na BAND, BandPlay e no Site da BAND, a partir das 14h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil.

O canal da TV aberta vai transmitir o Grande Prêmio da Arábia Saudita neste domingo para todo o país de graça e ao vivo. A narração será de Reginaldo Leme e Max Wilson. Basta sintonizar o canal, tanto pela TV aberta como em operadoras que disponibilizam a emissora.

Outra opção é o aplicativo do BandPlay, disponível para baixar no Android e iOS de graça. A plataforma pode ser encontrada com a retransmissão da corrida.

Por fim, o site da Band (www.band.uol.com.br) também está aberto com a transmissão do canal ao vivo para todos os internautas ao redor do Brasil. Para quem gosta do rádio, a BandNews FM também faz a transmissão.

Grid de largada da corrida hoje

Sérgio Perez, piloto da Red Bull, conquistou a pole position após completar a volta mais rápida no Q3 deste sábado na Arábia Saudita. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, largam em segundo e terceiro respectivamente.

A surpresa na temporada 2022 da Fórmula 1 continua sendo a Ferrari. A marca italiana vem conquistando as pistas de Jeddah desde os dois treinos livres na sexta-feira. Ontem, no sábado pelo treino classificatório, repetiu o sucesso mais uma vez.

O treino contou com duas bandeiras vermelhas durante a realização. A primeira aconteceu com Nicholas Latifi, da Williams, após bater na proteção da pista pelo Q1. Mais tarde, no finalzinho do Q2, Mick Schumacher acabou passando por cima das zebras da pista e bateu no muro do circuito. A corrida ficou meia hora parada até que o carro fosse retirado.

Lewis Hamilton foi a decepção do dia, após ser eliminado no Q1. Já George Russell, seu companheiro da Mercedes, terminou em sexto lugar.

Por fim, Sergio Perez foi a surpresa e, com o tempo de 1m28s200, fez a pole position nos últimos segundos.

Grid de largada da Fórmula 1 hoje

1º Sergio Perez (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Max Verstappen (Red Bull)

5º Esteban Ocon (Alpine)

6º George Russell (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9º Pierre Gasly (AlphaTauri)

10º Kevin Magnussen (Haas)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Daniel Ricciardo (McLaren)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Michael Schumacher (Haas)

15° Lance Stroll (Aston Martin)

16º Lewis Hamilton (Mercedes)

17º Alexander Albon (Willians)

18º Nico Hulkenberg (Aston Martin)

19º Nicholas Latifi (Wiliams)

20º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

