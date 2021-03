Onde assistir ao treino da Fórmula 1 ao vivo neste sábado – 27/03

Depois de realizarem o primeiro treino livre na última sexta-feira, os pilotos da Fórmula 1 entram novamente na pista neste sábado (27), às 12h (horário de Brasília), mas desta vez em treino que define a classificação em que cada um largará na corrida oficial, o Grande Prêmio de Bahrein. Então, confira onde assistir e o horário.

Onde assistir ao treino da classificação na Fórmula 1 ao vivo?

O treino de classificação da Fórmula 1 tem transmissão em dois lugares:

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

Band retoma transmissão da Fórmula 1

Depois de 40 anos, a Rede Bandeirantes conseguiu obter novamente os direitos de transmissão para passar aos telespectadores as emoções da Fórmula 1. O anúncio foi feito ao vivo pelo jornalista José Luiz Datena em fevereiro de 2021.

De acordo com o site oficial da emissora, o acordo remete a transmissão exclusiva do Campeonato Mundial de Fórmula 1 até o final de 2022, ou seja, duas temporadas, além da exclusividade das 23 provas. No elenco de profissionais, estão Sérgio Maurício, Felipe Giaffone, Reginaldo Leme, Mariana Becker e Max Wilson.

Primeiro treino livre da F1 em 2021

O primeiro treino livre realizado pelos pilotos da Fórmula 1 que concorrem ao Grande Prêmio de Bahrein gerou surpresas aos amantes do esporte. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em primeiro lugar, com Lando Norris em segundo e Hamilton em terceiro.

A Ferrari, buscando retomar o bom desempenho nas premiações, aparece em 4º com Carlos Sainz. Enquanto isso, seu companheiro, Leclerc, figurou em 12º com 1m31s612. Em último, Nikita Mazepin, da Haas.

Fórmula 1 em 2021: onde assistir ao vivo a nova temporada